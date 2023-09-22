Председатель НС встретился с высокопоставленным парламентским чиновником, выступил с речью в Академии Бангладеш

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ (второй справа) вручает подарок председателю Постоянного комитета парламента Бангладеш по международным отношениям Мухаммеду Фаруку Хану на их встрече в Дакке 21 сентября. Фото: ВИA