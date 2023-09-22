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Председатель НС встретился с высокопоставленным парламентским чиновником, выступил с речью в Академии Бангладеш
Выразив свою честь приветствовать руководителя НС и вьетнамскую делегацию, находящуюся с официальным визитом в Бангладеш, Мухаммад Фарук Хан сказал, что эта поездка будет и впредь способствовать укреплению традиционной дружбы между двумя странами.
Он подтвердил, что наследие, оставленное Бангабандху шейхом Муджибуром Рахманом, отцом Бангладеш, и президентом Хо Ши Мином для стран, создало важные условия для развития отношений между двух сторон.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил свое удовлетворение переговорами со спикером парламента Бангладеш Ширин Шармин Чаудхури и отметил, что обе стороны создали парламентские группы дружбы Вьетнам - Бангладеш и Бангладеш - Вьетнам.
Он попросил комитеты по внешним связям парламентов и председателей двух парламентских групп дружбы активно претворять в жизнь итоги переговоров и меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между законодательными органами с целью укрепления всесторонних связей.
Он также выразил надежду, что многие делегации парламентских комитетов Бангладеш, женщин-парламентариев и молодых парламентариев приедут для обмена опытом с органами НС Вьетнама.
Расширение по обменам придаст импульс всесторонним отношениям между странами, добавил он.
В тот же день председатель НС Выонг Динь Хюэ выступил с важной речью о двусторонних связях в Академии дипломатической службы Бангладеш.
Он сказал, что Вьетнам, Бангладеш и международное сообщество являются неотъемлемой частью глобальных тенденций 21-го века, которые требуют нового мышления и новых действий.
Необходимо расширять участие малых и средних стран наряду с координацией между странами Юга, особенно при решении региональных и глобальных проблем.
Все страны, независимо от их размеров, должны стать по-настоящему ответственными партнерами, совместно развивать диалог, а не конфронтацию, поддерживать многосторонност, а не односторонность действий, соблюдать Устав ООН и международное право, продолжил он.
Вьетнам прилагает усилия для укрепления дружбы и эффективного сотрудничества с другими странами, особенно с такими традиционными друзьями, как Бангладеш, отметил он, подчеркнув возрастающую роль парламентской дипломатии в развитии содержательных двусторонних и многосторонних отношений Вьетнама, укреплении связей страны с регионом и сотрудничества с международными партнерами, а также в укреплении дружбы и солидарности с народами всего мира.
Несмотря на бесчисленные изменения эпох, взлеты и падения в истории, сильное развитие традиционной дружбы и прочного сотрудничества между Вьетнамом и Бангладеш неизменно, заявил председатель НС Выонг Динь Хюэ.
Давая ряд рекомендаций по укреплению двусторонних связей, высший законодательный орган Вьетнама отметил, что обе стороны должны и далее укреплять политические связи, доверие и взаимопонимание между своими лидерами, властями всех уровней и секторами путем расширения обменов делегациями и встречами, в том числе между парламентами двух стран.
Странам необходимо тесно координировать свои действия для эффективной реализации взглядов АСЕАН и Бангладеш на Индо-Тихоокеанский регион, чтобы помочь гарантировать интересы безопасности и развития каждой из сторон.
Необходимо повысить роль стран Юга в формировании открытой, инклюзивной и сбалансированной региональной архитектуры, поддержании мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире. Они также должны эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества и открывать новые каналы взаимодействия для удовлетворения интересов каждой из сторон.
Кроме того, Вьетнам и Бангладеш должны укреплять экономические связи и рассматривать их в качестве основного направления и импульса двусторонних отношений, отметил он, предложив продолжить изучение новых возможностей сотрудничества в области торговли, инвестиций, транспорта, финансов, банковского дела и таможни; расширять обмен опытом и политикой экономического развития; укреплять сотрудничество в области зеленого сельского хозяйства, адаптации к климату в сельском хозяйстве и зеленых технологий; создавать более благоприятные условия для ведения бизнеса и инвестиций предприятий в странах друг друга.
Председатель НС подчеркнул также необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности; активизации обменов между людьми для укрепления солидарности и дружбы между народами двух стран; усиления координации по двусторонним и многосторонним каналам для решения таких проблем, как изменение климата, эпидемии и безопасность водных ресурсов; призыва международного сообщества и развитых стран к расширению обмена опытом и оказанию поддержки развивающимся странам, таким как Вьетнам и Бангладеш.
По мнению председателя НС Выонг Динь Хюэ, сейчас у двух стран есть огромные возможности для активного развития связей, поэтому они должны сохранять уверенность в себе и совместно предпринимать действия для построения светлого будущего.