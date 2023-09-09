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Председатель НС встретился с бывшими участниками революции провинции Нге-ан
Он также похвалил Ассоциацию за обеспечение законных прав и интересов своих членов, предложение взаимной поддержки для сокращения бедности, а также за обнаружение и репатриацию 47 комплектов останков погибших участников революции.
Вьетнамская Партия, государство и народ всегда помнят, ценят и заботятся о тех, кто внес вклад в революцию, в том числе о революционных солдатах, попавших в плен или заключенных в тюрьму врагом, сказал он.
По словам председателя НС, на предстоящем восьмом заседании ЦК Партии будет рассмотрен ход 10-летнего выполнения резолюции № 15-NQ/TW от 10 июня 2012 г. о нескольких социальных политиках на период 2012–2020 гг., включая политику в отношении тех, кто имел заслуги перед Родиной.
Он попросил власти провинции продолжать оказывать поддержку семьям бывших революционеров и членам Ассоциации, закладывая тем самым основу для передачи революционного духа и решимости будущим поколениям.