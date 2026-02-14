Председатель НС вручил подарки семьям льготных категорий и малоимущим семьям города Кантхо

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман посетил, поздравил с Новым годом и выразил заботу семьям, пользующимся государственной поддержкой, малообеспеченным семьям и семьям, находящимся в особо трудных жизненных условиях. (Фото: ВИА)

В преддверии праздника Весны Бинь Нго 2026, во второй половине дня 13 февраля в общине Тханьсуан города Кантхо Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман вместе с делегацией НС и города Кантхо посетил, поздравил с Новым годом и вручил подарки 200 семьям льготных категорий, малоимущим семьям и семьям, находящимся в особо трудных условиях, стоимость каждого подарка составила 2 млн донгов.



От имени руководства Партии и Государства Председатель НС Чан Тхань Ман передал руководству города, семьям льготных категорий, малоимущим и семьям с низким доходом общины Тханьсуан города Кантхо искренние приветствия и наилучшие новогодние пожелания.



Председатель НС высоко оценил работу по организации празднования Тэта для льготных категорий населения, лиц, имеющих заслуги перед Родиной, малоимущих и находящихся в трудных условиях семей в соответствии с директивой 55 Секретариата о проведении празднования Тэта Бинь Нго 2026; отметил инициативность и ответственность города Кантхо, включая общину Тханьсуан, в реализации политики социального обеспечения на местах.



На встрече Председатель НС Чан Тхань Ман кратко проинформировал о социально-экономической ситуации страны в 2025 году. Несмотря на многочисленные трудности и вызовы, сложную ситуацию со стихийными бедствиями и наводнениями, благодаря усилиям всей политической системы и народа страна достигла многих весьма позитивных результатов.



Председатель НС предложил руководству города Кантхо и общины Тханьсуан сосредоточить внимание на разъяснительной работе по выборам депутатов НС и народных советов всех уровней созыва 2026–2031 годов и выразил надежду, что жители лично примут участие в голосовании, чтобы избрать достойных представителей, служащих Партии, Государству и народу.



Он также предложил руководству общины Тханьсуан активизировать социально-экономическое развитие, выявлять конкурентные преимущества, привлекать предприятия к инвестициям или через город устанавливать инвестиционные связи для реализации проектов.



Председатель НС поручил руководству общины Тханьсуан сосредоточиться на призывной кампании после Тэта Биньнго; продолжать уделять внимание партийному строительству, заботе о материальной и духовной жизни населения; активизировать инвестиции в развитие инфраструктуры для содействия торговле и экономическому развитию.



Он пожелал партийной организации, властям и жителям общины Тханьсуан успешно выполнить задачи 2026 года; пожелал семьям льготных категорий, военнослужащим и трудящимся радостно, спокойно и счастливо встретить праздник Тэта Бинь Нго 2026.



По инициативе Председателя НС Чан Тхань Мана компания с ограниченной ответственностью с одним участником «Вьетнамская компания электронных лотерей» оказала общине Тханьсуан финансовую поддержку в размере 2 млрд донгов на строительство сельской дороги в деревне Санг Мой А.