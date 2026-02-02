Председатель НС вручил подарки малоимущим семьям и рабочим в городе Кантхо

От имени руководства Партии и Государства Председатель НС передал семьям льготных категорий населения, представителям вооружённых сил, малоимущим и близким к бедности домохозяйствам, рабочим, трудящимся и жителям города Кантхо тёплые слова заботы и самые наилучшие поздравления.



Информируя о социально-экономическом положении страны в 2025 году, Председатель НС отметил, что, несмотря на многочисленные трудности на международной, региональной и внутренней аренах, Вьетнам добился значительных и заметных успехов в различных сферах. Он также высоко оценил усилия и позитивные результаты, достигнутые городом Кантхо. В частности, рост валового регионального продукта (ВРП) города составил 7,23 процента; среднедушевой доход приблизился к 95 млн донгов. Объём экспорта превысил 5,5 млрд долларов США, увеличившись на 10 процентов по сравнению с 2024 годом. Работа в сфере социального обеспечения и реализация политики в отношении лиц, имеющих заслуги перед Родиной, осуществлялись комплексно, своевременно и адресно; уровень бедности снизился до 0,63 процента — самого низкого показателя среди провинций и городов дельты Меконга.



Говоря о ключевых задачах на 2026 год, Председатель НС предложил городу оперативно приступить к реализации Резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда уже с первого месяца и первого квартала; разработать конкретную программу действий по выполнению Резолюции с учётом местной практики; подготовить детальный план социально-экономического развития, обеспечения обороны и безопасности, а также строительства политической системы.

Председатель НС Чан Тхань Ман вручает подарки малоимущим домохозяйствам и рабочим в городе Кантхо. (Фото: ВИА)

Отметив стратегическое положение города в регионе дельты Меконга, Председатель НС подчеркнул, что Кантхо необходимо уделять особое внимание обеспечению обороны и безопасности, укреплению внутреннего единства, объединению усилий для выполнения поставленных задач и показателей, формированию города как комфортного для жизни центра Юго-Западного региона страны.



Председатель НС также особо подчеркнул, что забота о семьях льготных категорий населения и малоимущих гражданах не должна ограничиваться праздничными датами и Новым годом, а должна вестись на постоянной, системной основе, чтобы каждый гражданин мог пользоваться политикой Партии и Государства.



В этот же день Председатель НС Чан Тхань Ман и рабочая делегация стали свидетелями того, как руководство Банка сельского хозяйства и развития Вьетнама (Agribank) передало символический чек на сумму 4 млрд донгов в поддержку города Кантхо в деле заботы о малоимущих гражданах, семьях льготных категорий населения и социально уязвимых группах. Эта значимая акция была проведена в рамках программы “Agribank — вместе ради поддержки малоимущих и льготных категорий населения” по случаю Весны Бинь Нго 2026 года, с общим бюджетом более 100 млрд донгов, реализуемой Agribank одновременно по всей стране с 29 января 2026 года.