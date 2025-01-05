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Председатель НС вручает подарки Tэт обездоленным людям, военнослужащим вооруженных сил в провинции Йенбай
Высоко оценив такие результаты, Чан Тхань Ман сказал, что они внесли позитивный вклад в общий прогресс страны. Он отметил, что Вьетнам выполнил все свои 15 социально-экономических целей, сбор государственного бюджета превысил 2 квадриллиона донгов, увеличившись на 19% в год, а экспортный оборот составил около 782 миллиардов долларов США, что является самым высоким показателем на сегодняшний день.
Председатель НС призвал провинцию быстро и эффективно издать документы, находящиеся в ее юрисдикции, для реализации законов и резолюций НС, а также указов правительства в соответствии с принципами децентрализации и делегирования полномочий. Такой подход соответствует девизу: местные власти решают, действуют и берут на себя ответственность.
Чан Тхань Ман также призвал провинцию всесторонне проанализировать свои цели, особенно сложные, и разработать практические, эффективные решения для достижения своих целей в 2025 году. Он подчеркнул важность подготовки документов, кадровых и организационных планов для местных партийных съездов всех уровней на период 2025-2030 годов, предшествующий всевьетнамскому партийному съезду 14-го созыва, в соответствии с директивой Политбюро № 35.
Кроме того, Йенбай было предложено ускорить выделение средств на национальные целевые программы и продолжать уделять особое внимание поддержке семей льготной категории, имеющих заслуги перед резолюцией и обедным домохозяйств, чтобы они в полной мере пользовались льготной политикой партии и государства.
По этому случаю председатель НС вручил подарки Tэт офицерам и солдатам провинциального военного командования, семьям льготной категории, бедным и малоимущим семьям, неблагополучным семьям и пострадавшим от тайфуна Яги в уездах Йенбинь и Чаньен, а также в городе Йенбай.
Посетив провинциальный Департамент общественной безопасности, Чан Тхань Ман вручил 20 подарков сотрудникам из неблагополучных семей. Он также посетил Нгуен Зуй Кана, чей дом в городе Йенбай обрушился из-за тайфуна Яги, и Нгуен Чонг Хунг - ветерана войны, относящегося к категории 1/4 инвалидов, вручив им подарки и ободрив их.