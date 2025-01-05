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Председатель НС вручает подарки Tэт обездоленным людям, военнослужащим вооруженных сил в провинции Йенбай

В связи с приближением праздника Лунного Нового года (Тэт) председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман 4 января посетил и передал подарки военнослужащим, семьям, имеющим заслуги перед революцией, бедным жителям и пострадавшим от тайфуна Яги в северной горной провинции Йенбай.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман выступает на встрече с местными полицейскими в провинции Йенбай 4 января. Фото: ВИA  
Секретарь провинциального парткома Чан Хи Туан воспользовался случаем, чтобы проинформировать руководителя НС о достижениях провинции в прошлом году. В провинции Йенбай 113 из 146 общин соответствуют стандартам сельских районов нового типа, доход на душу населения достиг 56,3 млн донгов (2 214 долларов США), а уровень многомерной бедности снизился до 8,67%, что позволило провинции занять 6-е место среди 14 населенных пунктов региона.

Высоко оценив такие результаты, Чан Тхань Ман сказал, что они внесли позитивный вклад в общий прогресс страны. Он отметил, что Вьетнам выполнил все свои 15 социально-экономических целей, сбор государственного бюджета превысил 2 квадриллиона донгов, увеличившись на 19% в год, а экспортный оборот составил около 782 миллиардов долларов США, что является самым высоким показателем на сегодняшний день.

Председатель НС призвал провинцию быстро и эффективно издать документы, находящиеся в ее юрисдикции, для реализации законов и резолюций НС, а также указов правительства в соответствии с принципами децентрализации и делегирования полномочий. Такой подход соответствует девизу: местные власти решают, действуют и берут на себя ответственность.

Чан Тхань Ман также призвал провинцию всесторонне проанализировать свои цели, особенно сложные, и разработать практические, эффективные решения для достижения своих целей в 2025 году. Он подчеркнул важность подготовки документов, кадровых и организационных планов для местных партийных съездов всех уровней на период 2025-2030 годов, предшествующий всевьетнамскому партийному съезду 14-го созыва, в соответствии с директивой Политбюро № 35.

Кроме того, Йенбай было предложено ускорить выделение средств на национальные целевые программы и продолжать уделять особое внимание поддержке семей льготной категории, имеющих заслуги перед резолюцией и обедным домохозяйств, чтобы они в полной мере пользовались льготной политикой партии и государства.

По этому случаю председатель НС вручил подарки Tэт офицерам и солдатам провинциального военного командования, семьям льготной категории, бедным и малоимущим семьям, неблагополучным семьям и пострадавшим от тайфуна Яги в уездах Йенбинь и Чаньен, а также в городе Йенбай.

Посетив провинциальный Департамент общественной безопасности, Чан Тхань Ман вручил 20 подарков сотрудникам из неблагополучных семей. Он также посетил Нгуен Зуй Кана, чей дом в городе Йенбай обрушился из-за тайфуна Яги, и Нгуен Чонг Хунг - ветерана войны, относящегося к категории 1/4 инвалидов, вручив им подарки и ободрив их.


ИЖВ/ВИА

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