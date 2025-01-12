НОВОСТИ
Председатель НС вручает подарки на Тэт обездоленным жителям и военнослужащим в провинции Чавинь
Председатель НС Чан Тхань Ман высоко оценил выдающиеся успехи провинции в социально-экономическом развитии, национальной обороне и безопасности, строительстве политической системы, подчеркнув, что партийные организации и власти провинции на всех уровнях, а также народ внесли значительный вклад в общий успех страны.
Чан Тхань Ман призвал Чавинь стремиться к двузначному росту в 2025 году, увеличив рост ВРВП до 12-13% в этом году, и одновременно работать над завершением плана социально-экономического развития на 2021-2025 годы.
Провинция должна активизировать усилия по достижению социально-экономических целей на 2025 год, создавая импульс для развития в период 2026-2030 годов, способствуя достижению национальной цели - стать страной с уровнем дохода выше среднего с современной промышленностью к 2030 году и развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.
Председатель НС попросил партийные комитеты всех уровней и власти Чавинь вкладывать больше средств в образование и обучение, стремясь повысить уровень грамотности и образования местных жителей, особенно представителей этнических меньшинств, а также уделять больше внимания здравоохранению.
Он также подчеркнул, что Чавинь должна уделять внимание искоренению голода и сокращению бедности, поскольку многие домохозяйства, особенно принадлежащие к этническим меньшинствам, в провинции и в дельте Меконга в целом все еще борются с бедностью или остаются почти бедными.
Председатель НС потребовал от местных властей активизировать усилия по борьбе с коррупцией, расточительством и другими негативными явлениями, построить чистую и сильную политическую систему, улучшить материальное и духовное благосостояние народа.
Ранее в тот же день председатель НС Чан Тхань Ман посетил и вручил подарки офицерам и солдатам пограничной заставе Mилонг в уезде Каунганг.
Он высоко оценил усилия офицеров и солдат заставы по выполнению стратегических задач по защите родины и созданию чистых и сильных пограничных сил, готовых реагировать на любую ситуацию, включая защиту 12-километровой прибрежной линии провинции.
Подчеркнув, что в провинции Чавинь проживает множество этнических меньшинств, председатель НС попросил офицеров и солдат сохранять бдительность, защищаясь от враждебных сил, стремящихся использовать, подрывать или искажать правду.
Он попросил военнослужащих усилить координацию с местными партийными комитетами, властями и массовыми организациями, чтобы быть ближе к народу, проводить регулярное патрулирование и мониторинг, а также повышать осведомленность населения о борьбе с незаконным рыболовством.