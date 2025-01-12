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Председатель НС вручает подарки на Тэт обездоленным жителям и военнослужащим в провинции Чавинь

В связи с приближением праздника Нового года (Тэт) председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман 11 января посетил и вручил подарки военнослужащим, семьям, имеющим заслуги перед революцией, бедным и малоимущим семьям, этническим меньшинствам и рабочим, оказавшимся в трудной ситуации, в провинции Чавинь дельты Меконга.
  Председатель НС Чан Тхань Ман вручает подарки семьям, имеющим заслуги перед революцией в провинции Чавинь 11 января. Фото: ВИA  
Местные власти сообщили, что в 2024 году, несмотря на трудности, провинция Чавинь выполнила 26 из 27 поставленных задач. ВРВП увеличился на 10,04%, заняв 8-е место по стране и первое в дельте Меконга. ВРВП на душу населения достигло 94,37 млн донгов (около 3720 долларов США).

Председатель НС Чан Тхань Ман высоко оценил выдающиеся успехи провинции в социально-экономическом развитии, национальной обороне и безопасности, строительстве политической системы, подчеркнув, что партийные организации и власти провинции на всех уровнях, а также народ внесли значительный вклад в общий успех страны.

Чан Тхань Ман призвал Чавинь стремиться к двузначному росту в 2025 году, увеличив рост ВРВП до 12-13% в этом году, и одновременно работать над завершением плана социально-экономического развития на 2021-2025 годы.

Провинция должна активизировать усилия по достижению социально-экономических целей на 2025 год, создавая импульс для развития в период 2026-2030 годов, способствуя достижению национальной цели - стать страной с уровнем дохода выше среднего с современной промышленностью к 2030 году и развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.

Председатель НС попросил партийные комитеты всех уровней и власти Чавинь вкладывать больше средств в образование и обучение, стремясь повысить уровень грамотности и образования местных жителей, особенно представителей этнических меньшинств, а также уделять больше внимания здравоохранению.

Он также подчеркнул, что Чавинь должна уделять внимание искоренению голода и сокращению бедности, поскольку многие домохозяйства, особенно принадлежащие к этническим меньшинствам, в провинции и в дельте Меконга в целом все еще борются с бедностью или остаются почти бедными.

Председатель НС потребовал от местных властей активизировать усилия по борьбе с коррупцией, расточительством и другими негативными явлениями, построить чистую и сильную политическую систему, улучшить материальное и духовное благосостояние народа.

Ранее в тот же день председатель НС Чан Тхань Ман посетил и вручил подарки офицерам и солдатам пограничной заставе Mилонг в уезде Каунганг.

Он высоко оценил усилия офицеров и солдат заставы по выполнению стратегических задач по защите родины и созданию чистых и сильных пограничных сил, готовых реагировать на любую ситуацию, включая защиту 12-километровой прибрежной линии провинции.

Подчеркнув, что в провинции Чавинь проживает множество этнических меньшинств, председатель НС попросил офицеров и солдат сохранять бдительность, защищаясь от враждебных сил, стремящихся использовать, подрывать или искажать правду.

Он попросил военнослужащих усилить координацию с местными партийными комитетами, властями и массовыми организациями, чтобы быть ближе к народу, проводить регулярное патрулирование и мониторинг, а также повышать осведомленность населения о борьбе с незаконным рыболовством.

ИЖВ/ВИА

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