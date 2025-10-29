Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Председатель НС возглавил церемонию объявления решений по кадровой работе

Во второй половине дня 28 октября в Доме Национального собрания (НС) член Политбюро, секретарь партийного комитета НС, председатель НС Чан Тхань Ман возглавил церемонию объявления решений по кадровой работе.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман выступает. Фото: ВИА  
На церемонии заместитель заведующего Отделом организационной работы партийного комитета НС, заместитель председателя Комиссии НС по делам депутатов Та Тхи Йен огласила решения Постоянного бюро партийного комитета НС по кадровым вопросам.

Согласно решениям, Постоянное бюро партийного комитета НС утвердило: товарища Ле Куанг Маня, генерального секретаря НС, заведующего Канцелярией НС, членом партийного комитета, членом постоянного бюро партийного комитета НС и секретарём партийного комитета Канцелярии НС на 2025–2030 годы.

Товарища Нгуен Тхань Хая, председателя Комиссии НС по науке, технологиям и окружающей среде, членом партийного комитета, членом постоянного бюро партийного комитета НС и секретарём партийного комитета Комиссии по науке, технологиям и окружающей среде на 2025–2030 годы.

Товарища Нгуен Хыу Донга, председателя Комиссии НС по делам депутатов, членом партийного комитета, членом постоянного бюро партийного комитета НС и секретарём партийного комитета Комиссии по делам депутатов на 2025–2030 годы; поручено назначить товарища также заведующим Отделом организационной работы партийного комитета НС.

Вручая решения и выступая с поручениями, председатель НС Чан Тхань Ман отметил, что утверждение трёх товарищей членами партийного комитета, постоянного бюро и секретарями партийных комитетов, а также назначение заведующего Отделом организационной работы партийного комитета НС демонстрирует пристальное внимание Постоянного бюро партийного комитета НС к вопросам кадровой работы и партийного строительства в подведомственных партийных организациях и консультативно-вспомогательных органах.

Председатель НС выразил надежду, что товарищи, обладая богатым опытом работы на местном уровне и в прежних подразделениях, будут глубоко реализовывать резолюцию I съезда партийной организации НС и программу действий партийного комитета по её выполнению, эффективно руководя и направляя работу своих подразделений. Среди ключевых задач — подготовка к выборам депутатов НС XVI созыва и депутатов народных советов всех уровней на 2026–2031 годы; тщательная подготовка законопроектов и резолюций к рассмотрению на 10-й сессии; работа в преддверии XIV Всевьетнамского партийного съезда; проведение мероприятий, приуроченных к 80-летию первых всеобщих выборов депутатов Национального собрания Вьетнама.

Председатель НС призвал товарищей к дальнейшему укреплению единства и сплочённости в коллективах, личному примеру, строгому соблюдению дисциплины и порядка.

ВИА/ИЖВ

