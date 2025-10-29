НОВОСТИ
Председатель НС возглавил церемонию объявления решений по кадровой работе
Согласно решениям, Постоянное бюро партийного комитета НС утвердило: товарища Ле Куанг Маня, генерального секретаря НС, заведующего Канцелярией НС, членом партийного комитета, членом постоянного бюро партийного комитета НС и секретарём партийного комитета Канцелярии НС на 2025–2030 годы.
Товарища Нгуен Тхань Хая, председателя Комиссии НС по науке, технологиям и окружающей среде, членом партийного комитета, членом постоянного бюро партийного комитета НС и секретарём партийного комитета Комиссии по науке, технологиям и окружающей среде на 2025–2030 годы.
Товарища Нгуен Хыу Донга, председателя Комиссии НС по делам депутатов, членом партийного комитета, членом постоянного бюро партийного комитета НС и секретарём партийного комитета Комиссии по делам депутатов на 2025–2030 годы; поручено назначить товарища также заведующим Отделом организационной работы партийного комитета НС.
Вручая решения и выступая с поручениями, председатель НС Чан Тхань Ман отметил, что утверждение трёх товарищей членами партийного комитета, постоянного бюро и секретарями партийных комитетов, а также назначение заведующего Отделом организационной работы партийного комитета НС демонстрирует пристальное внимание Постоянного бюро партийного комитета НС к вопросам кадровой работы и партийного строительства в подведомственных партийных организациях и консультативно-вспомогательных органах.
Председатель НС выразил надежду, что товарищи, обладая богатым опытом работы на местном уровне и в прежних подразделениях, будут глубоко реализовывать резолюцию I съезда партийной организации НС и программу действий партийного комитета по её выполнению, эффективно руководя и направляя работу своих подразделений. Среди ключевых задач — подготовка к выборам депутатов НС XVI созыва и депутатов народных советов всех уровней на 2026–2031 годы; тщательная подготовка законопроектов и резолюций к рассмотрению на 10-й сессии; работа в преддверии XIV Всевьетнамского партийного съезда; проведение мероприятий, приуроченных к 80-летию первых всеобщих выборов депутатов Национального собрания Вьетнама.
Председатель НС призвал товарищей к дальнейшему укреплению единства и сплочённости в коллективах, личному примеру, строгому соблюдению дисциплины и порядка.