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Председатель НС Армении прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам
Вьетнам и Армения установили дипломатические отношения в 1992 году. Две страны добились больших успехов в национальном строительстве, социально-экономическом развитии и международной интеграции. Армения оказала вьетнамскому народу ценную помощь в строительстве и защите страны, в том числе в обучении вьетнамских чиновников и студентов.
Политические связи между Вьетнамом и Арменией растут, и в настоящее время происходит обмен делегациями на всех уровнях. Эти визиты способствуют поддержанию традиционных отношений и многогранного сотрудничества между двумя странами. Стороны желают развивать всестороннее и содержательное сотрудничество на основе доброй традиционной дружбы и потенциала двух стран.
Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует позитивные признаки благодаря реализации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, членом которого является Армения. В 2022 году объем торговли между Вьетнамом и Арменией достиг 62,6 млн долларов США, что на 469 % больше, чем годом ранее, а в 2023 году достиг 342 млн долларов США, что на 516 % больше, чем в 2022 году. У обеих стран еще есть возможности для активизации сотрудничества в таких областях, как экономика, торговля, наука и образование.