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НОВОСТИ

Председатель НС Армении прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам

17 ноября вечером председатель Национального собрания (НС) Армении Ален Симонян прибыл в Ханой, начав свой недельный официальный визит во Вьетнам по приглашению председателя НС Чан Тхань Мана.
  Постоянный член комитета по внешним связям НС Вьетнама Фам Фу Бинь встречает председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна (слева) в аэропорту Нойбай. Фото: ВИA  
В аэропорту Нойбай его встретили постоянный член Комитета по иностранным делам НС Вьетнама Фам Фу Бинь и посол Армении во Вьетнаме Сурен Багдасарян.

Вьетнам и Армения установили дипломатические отношения в 1992 году. Две страны добились больших успехов в национальном строительстве, социально-экономическом развитии и международной интеграции. Армения оказала вьетнамскому народу ценную помощь в строительстве и защите страны, в том числе в обучении вьетнамских чиновников и студентов.

Политические связи между Вьетнамом и Арменией растут, и в настоящее время происходит обмен делегациями на всех уровнях. Эти визиты способствуют поддержанию традиционных отношений и многогранного сотрудничества между двумя странами. Стороны желают развивать всестороннее и содержательное сотрудничество на основе доброй традиционной дружбы и потенциала двух стран.

Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует позитивные признаки благодаря реализации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, членом которого является Армения. В 2022 году объем торговли между Вьетнамом и Арменией достиг 62,6 млн долларов США, что на 469 % больше, чем годом ранее, а в 2023 году достиг 342 млн долларов США, что на 516 % больше, чем в 2022 году. У обеих стран еще есть возможности для активизации сотрудничества в таких областях, как экономика, торговля, наука и образование.

ИЖВ/ВИА

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