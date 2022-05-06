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НОВОСТИ

Председатель Нацсобрания: Народный милиционер должен быть храбрым и гуманным, действовать во благо народа

Подведены итоги года реализации Заключения №1 Политбюро ЦК КПВ и кампании «Формирование образа храброго и гуманного народного милиционера, действующего во благо народа».

6 мая во второй половине дня в Ханое Министерство общественной безопасности (МОБ) организовало конференцию по подведению итогов года реализации Заключения №1 Политбюро ЦК КПВ и кампании «Формирование образа храброго и гуманного народного милиционера, действующего во благо народа».

Выступая на конференции, спикер парламента Выонг Динь Хюэ отметил впечатляющие успехи, достигнутые народной милицией за последнее время, а также предложил парторганизации Центрального комитета милиции и МОБ продолжить активизировать кампанию «Идеологию, нравственность и стиль Хо Ши Мина – в учёбу и работу» в соответствии с Заключением №1, Директивой №5 Политбюро ЦК КПВ и  6 наставлениями дяди Хо для народных милиционеров, а также кампанию «Формирование образа храброго и гуманного народного милиционера, действующего во благо народа». При этом особое внимание должно быть уделено идейно-политическому воспитанию, поднятию у народных милиционеров чувства патриотизма и ответственности за служение Отечеству.

VOV/VNA

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