Председатель Нацсобрания: Народный милиционер должен быть храбрым и гуманным, действовать во благо народа

6 мая во второй половине дня в Ханое Министерство общественной безопасности (МОБ) организовало конференцию по подведению итогов года реализации Заключения №1 Политбюро ЦК КПВ и кампании «Формирование образа храброго и гуманного народного милиционера, действующего во благо народа».

Выступая на конференции, спикер парламента Выонг Динь Хюэ отметил впечатляющие успехи, достигнутые народной милицией за последнее время, а также предложил парторганизации Центрального комитета милиции и МОБ продолжить активизировать кампанию «Идеологию, нравственность и стиль Хо Ши Мина – в учёбу и работу» в соответствии с Заключением №1, Директивой №5 Политбюро ЦК КПВ и 6 наставлениями дяди Хо для народных милиционеров, а также кампанию «Формирование образа храброго и гуманного народного милиционера, действующего во благо народа». При этом особое внимание должно быть уделено идейно-политическому воспитанию, поднятию у народных милиционеров чувства патриотизма и ответственности за служение Отечеству.