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НОВОСТИ

Председатель Нацсобрания Выонг Динь Хюэ поздравил семьи льготной категории, военнослужащих и рабочих провинции Зялай с наступающим Тэтом

Пользуясь случаем, председатель Нацсобрания Выонг Динь Хюэ и секретарь парткома провинции Зялай Хо Ван Нэн присутствовали на церемонии вручения символическую доску – свидетельство о передаче 200 благотворительных домов местных малоимущим семьям.
  Председатель Нацсобрания Выонг Динь Хюэ  
В рамках рабочей поездки в провинцию Зялай 26 января во второй половине дня в городе Плейку председатель Нацсобрания Выонг Динь Хюэ поздравил семьи льготной категории, людей, имеющих заслуги перед Отечеством, военнослужащих, малообеспеченных людей и тех, кто участвовал в революционной деятельности, и тех, кто пострадал от дефолианта “эйджент-оранж”/диоксина. Вручив им новогодние подарки, спикер парламента подчеркнул: “Руководители Партии и Государства желают, чтобы все граждане, все семьи встретили Тэт в радости и достатке. Мы высоко оцениваем усилия властей провинции Зялай по оказанию поддержки жителям в преддверии лунного нового года, несмотря на ограниченность ресурсов. Я предлагаю местным властям координировать действия с бизнесменами и филантропами для оказания помощи жителям в ведении производственной и предпринимательской деятельности для выхода из бедности”. 

Пользуясь случаем, председатель Нацсобрания Выонг Динь Хюэ и секретарь парткома провинции Зялай Хо Ван Нэн присутствовали на церемонии вручения  символическую доску – свидетельство о  передаче 200 благотворительных домов местных малоимущим семьям. 

ВИА/ИЖВ

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