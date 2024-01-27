Председатель Нацсобрания Выонг Динь Хюэ поздравил семьи льготной категории, военнослужащих и рабочих провинции Зялай с наступающим Тэтом

В рамках рабочей поездки в провинцию Зялай 26 января во второй половине дня в городе Плейку председатель Нацсобрания Выонг Динь Хюэ поздравил семьи льготной категории, людей, имеющих заслуги перед Отечеством, военнослужащих, малообеспеченных людей и тех, кто участвовал в революционной деятельности, и тех, кто пострадал от дефолианта “эйджент-оранж”/диоксина. Вручив им новогодние подарки, спикер парламента подчеркнул: “Руководители Партии и Государства желают, чтобы все граждане, все семьи встретили Тэт в радости и достатке. Мы высоко оцениваем усилия властей провинции Зялай по оказанию поддержки жителям в преддверии лунного нового года, несмотря на ограниченность ресурсов. Я предлагаю местным властям координировать действия с бизнесменами и филантропами для оказания помощи жителям в ведении производственной и предпринимательской деятельности для выхода из бедности”.
Председатель Нацсобрания Выонг Динь Хюэ