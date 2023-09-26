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НОВОСТИ

Председатель Национальной ассамблеи народной власти почтил память Фиделя Кастро в Куангчи

Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес 26 сентября возложил цветы в память о кубинском лидере Фиделе Кастро в парке Фиделя в городе Донгха центральной провинции Куангчи.
  Вьетнамский и кубинский лидеры позируют на групповой фотографии с местными учениками. Фото: ВИA  
Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес 26 сентября возложил цветы в память о кубинском лидере Фиделе Кастро в парке Фиделя в городе Донгха центральной провинции Куангчи.

Эрнандес находится с визитом во Вьетнаме, чтобы принять участие в церемонии, посвященной 50-летию визита кубинского лидера Фиделя Кастро в недавно освобожденные районы провинций Куангбинь и Куангчи, несмотря на многочисленные опасности.

Исторический визит Фиделя Кастро, первого и единственного главы иностранного государства, посетившего освобожденную зону до окончания войны, стал символом преданной и братской солидарности между двумя народами, исповедующими благородные идеалы мира, национальной независимости, демократии и прогресса во всем мире.

После церемонии возложения цветов вьетнамские и кубинские официальные лица посадили деревья в парке Фиделя, который был открыт в сентябре 2018 года как символ любви вьетнамского народа к Фиделю и особой дружбы между Вьетнамом и Кубой.

Затем они посетили несколько исторических памятников в Куангчи, таких как башня-флагшток Хиенлыонг, музей Хиенлыонг - особый национальный памятник Бенхай и памятник штаб-квартиры Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам в уезде Камло.

ВИА/ИЖВ

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