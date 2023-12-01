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Председатель Национальной ассамблеи Королевства Камбоджа прибыла в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам
Это первая зарубежная поездка Самдека Хуона Судари в качестве председателя НС Камбоджи сразу после того, как в стране состоялись выборы в законодательный орган 7-го созыва и завершилось формирование нового государственного аппарата в августе 2023 года.
Визит Председателя НС Камбоджи - важное событие в отношениях между НС Вьетнама и Камбоджи. Это новая веха, способствующая укреплению и развитию добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной устойчивости между двумя странами в целом и двумя НС в частности.
Отношения между Национальным собранием Вьетнама и Национальной ассамблеей Камбоджи продолжают укрепляться и развиваться как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Официальные визиты во Вьетнам председателя Национальной ассамблеи Камбоджи Самдек Хенг Самрина (с 12 по 14 сентября 2022 года) и председателя сената Камбоджи Самдек Сай Чхума (с 24 по 26 октября 2022 года), а также офицальный визит в Камбоджу председателя Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ (с 19 по 22 ноября 2022 года) значительно способствовали дальнейшему развитию вьетнамско-камбоджийских отношений под девизом «Добрососедство, традиционная дружба, всесторонее сотрудничество, долгосрочная устойчивость» в целом, и наращиванию сотрудничества между законодательными органами двух стран в частности.