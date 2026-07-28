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Председатель Национальной ассамблеи Камбоджи Самдек Кхуон Судари прибыла в Ханой с официальным визитом во Вьетнам
В состав официальной делегации, сопровождающей Председателя Национальной ассамблеи Камбоджи Самдек Кхуон Судари в ходе официального визита во Вьетнам, входят: депутат Чеанг Вун, председатель Комиссии по экономике, финансам, банковскому делу и аудиту; депутат Лой Софат, председатель Комиссии по планированию, инвестициям, сельскому, лесному и рыбному хозяйству, развитию сельских районов, окружающей среде, водным ресурсам и метеорологии; депутат Кеп Чук Тема, председатель Комиссии по внутренним делам, национальной обороне, государственной службе и пограничным вопросам; депутат Лорк Кхенг, председатель Комиссии по здравоохранению, социальной работе, делам ветеранов, профориентации молодёжи, труду, профессиональному образованию и делам женщин; депутат Нин Сапхон, председатель Комиссии по общественным работам, транспорту, гражданской авиации, почте, телекоммуникациям, промышленности, науке, технологиям, инновациям, горнодобывающей промышленности, энергетике, торговле, землеустройству, урбанизации и строительству, заместитель председателя Группы дружбы парламентариев Камбоджа – Вьетнам; депутат Сос Мусин, член Комиссии по иностранным делам, международному сотрудничеству и информации; Чрезвычайный и Полномочный Посол Камбоджи во Вьетнаме Туч Сопхарат; Генеральный секретарь Национальной ассамблеи Ленг Пенг Лонг; руководитель Канцелярии Председателя Национальной ассамблеи, Постоянный заместитель Генерального секретаря Национальной ассамблеи Кео Писет; заместитель Генерального секретаря Национальной ассамблеи, заместитель руководителя Канцелярии Председателя Национальной ассамблеи Кхуон Давит; заместитель Генерального секретаря Национальной ассамблеи, заместитель руководителя Канцелярии Председателя Национальной ассамблеи Чхеанг Ваннарит.
Заместитель Генерального секретаря Национальной ассамблеи Камбоджи, руководитель Группы советников Национальной ассамблеи кандидат наук Чхеанг Ваннарит отметил, что официальный визит Председателя Национальной ассамблеи Камбоджи Самдек Кхуон Судари во главе делегации высокого уровня Национальной ассамблеи Королевства Камбоджа откроет новую страницу в истории отношений между парламентами двух стран, ориентированных на интересы народа, благодаря расширению сотрудничества между двумя законодательными органами. По его словам, визит также будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы между народами и двумя странами, особенно в законодательной сфере, а также реализации договорённостей, достигнутых двумя партиями в ходе встречи на высшем уровне в Пномпене в феврале этого года.
Он отметил, что нынешний визит Самдек Маха Ратсапхеатхика Тхипадеи Кхуон Судари во Вьетнам является её вторым визитом в страну, тогда как Председатель НС Чан Тхань Ман также посетил Камбоджу в ноябре 2024 года. Он подчеркнул: «Нынешний визит Председателя Национальной ассамблеи Королевства Камбоджа во Вьетнам открывает новую страницу в истории отношений между парламентами двух стран, ориентируясь на принцип, согласно которому народ находится в центре внимания, благодаря активизации двустороннего сотрудничества между двумя сторонами».
В интервью корреспонденту ВИА в Пномпене по случаю визита Посол Вьетнама в Королевстве Камбоджа Нгуен Минь Ву также отметил, что визит является важным мероприятием дипломатии на высоком уровне, призванным способствовать дальнейшему укреплению и углублению отношений «добрососедства, традиционной дружбы, всеобъемлющего сотрудничества, рассчитанного на долгосрочную и устойчивую перспективу» между двумя странами.
Посол подчеркнул, что визит также предоставляет сторонам возможность подвести итоги сотрудничества в различных областях, прежде всего в сфере парламентской дипломатии, с тем чтобы определить дальнейшие ориентиры развития отношений между Вьетнамом и Камбоджей и вывести их на новый, более высокий уровень, наполняя их всё более глубоким содержанием.
В рамках визита Председатель Национальной ассамблеи Камбоджи Самдек Кхуон Судари проведёт переговоры с Председателем НС Чан Тхань Маном, встретится с руководителями Вьетнама, посетит ряд вьетнамских корпораций и медицинских учреждений. Кроме того, профильные органы парламентов двух стран проведут рабочие встречи по вопросам дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.