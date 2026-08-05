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Председатель Национальной ассамблеи и Палаты представителей Королевства Таиланд прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам
В состав делегации, сопровождающей Председателя Национальной ассамблеи и Палаты представителей Королевства Таиланд Сопхона Зарама во время официального визита во Вьетнам, входят: Посол Таиланда во Вьетнаме Уравади Срипхиромья; депутат Палаты представителей (член парламента) Салит Бутнайн; депутат Палаты представителей (член парламента) Латтачай Чокчайваттанакорн; генерал-майор полиции, советник Председателя Национальной ассамблеи Вичай Сангпрапаи; секретарь Председателя Палаты представителей Эк Аунчитваттана; Генеральный секретарь Палаты представителей Сирот Патпан; заместитель Генерального секретаря Палаты представителей Стиджит Тайпибунсук; заместитель Генерального секретаря Палаты представителей Чонгдуан Суттират.
Председатель Национальной ассамблеи и Палаты представителей Таиланда Сопхон Зарам родился 31 марта 1959 года в провинции Бурирам, Таиланд. Он окончил Педагогический колледж Бурирам, получив степень бакалавра в области начального образования.
В 2001 году он был избран депутатом Палаты представителей, членом парламента от провинции Бурирам от партии Чарт Тай; в 2005 году — депутатом Палаты представителей, членом парламента от провинции Бурирам от партии Тай Рак Тай; в 2007 году — депутатом Палаты представителей, членом парламента от провинции Бурирам от партии Паланг Прачачон; а в 2010, 2011, 2019, 2023 и 2026 годах — депутатом Палаты представителей, членом парламента от провинции Бурирам от партии Бхумджайтай.
В 2019 году Сопхон Зарам был избран председателем Комитета по транспорту Палаты представителей 25-го созыва; в 2023 году — председателем Комитета по образованию Палаты представителей 26-го созыва. В 2008 году он последовательно занимал должности заместителя министра транспорта и министра транспорта. В 2025 году Сопхон Зарам был избран заместителем премьер-министра Таиланда. С марта 2026 года по настоящее время он занимает должность Председателя Национальной ассамблеи и Председателя Палаты представителей Таиланда.
Официальный визит Председателя Национальной ассамблеи и Палаты представителей Королевства Таиланд Сопхона Зарама во Вьетнам имеет особое значение, поскольку проходит в период, когда две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений (6 августа 1976 года — 6 августа 2026 года), а также спустя чуть более двух месяцев после официального визита Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), Президента государтва То Лама в Таиланд (27–28 мая) и официального визита Премьер-министра Таиланда Анутин Чарнвиракула во Вьетнам (8–9 июня).
Этот визит вновь демонстрирует высокое внимание Таиланда к отношениям с Вьетнамом и подтверждает решимость законодательных органов двух стран продолжать укреплять роль парламентской дипломатии, способствуя эффективной реализации договоренностей высшего руководства двух стран, а также Соглашения о сотрудничестве между НС Вьетнама и Палатой представителей Таиланда на период 2023–2028 годов.
В интервью корреспонденту ВИА в Бангкоке Посол Вьетнама в Таиланде Фам Вьет Хунг отметил, что визит также станет возможностью для двух сторон активизировать обмен опытом в области законотворческой деятельности, надзора и принятия важных государственных решений; содействовать обменам делегациями всех уровней; продолжать координацию и взаимную поддержку на региональных и международных парламентских форумах, таких как Межпарламентская ассамблея Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АИПА) и Межпарламентский союз (МПС).
Посол выразил надежду, что визит придаст новый импульс для того, чтобы две стороны провели обзор и ускорили реализацию достигнутых соглашений о сотрудничестве, обменялись стратегическими направлениями по расширению взаимодействия в таких областях, как экономика, торговля, инвестиции, взаимосвязанность, образование, наука и технологии, инновации, народная дипломатия, а также более тесно координировали действия в рамках региональных механизмов, особенно в рамках АСЕАН.