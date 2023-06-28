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Председатель Национального совета Швейцарии начинает официальный визит во Вьетнам

Во второй половине дня 27 июня в Ханой прибыл председатель Национального совета Швейцарии Мартин Кандинас, начав свой официальный визит во Вьетнам с 27 по 30 июня 2023 года по приглашению председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ.
  Председатель Национального совета Швейцарии начинает официальный визит во Вьетнам. Фото: ВИА  
Заместитель председателя Комитета по иностранным делам Национального собрания Дон Туан Фонг, посол Швейцарии во Вьетнаме Томас Гасс встретили делегацию в международном аэропорту Нойбай.

Председатель Швейцарского национального совета Мартин Кандинас был основателем и председателем Христианско-демократической народной партии, Сурвельва, Швейцария. Он был вторым заместителем председателя, затем первым заместителем председателя Швейцарского национального совета, заместителем председателя административной делегации. С 2022 года он занимает должность председателя Швейцарского национального совета.

Официальный визит во Вьетнам председателя Швейцарского национального совета свидетельствует об уважении Швейцарии к Вьетнаму. Швейцария желает укреплять сотрудничество между двумя странами, особенно в области экономики и торговли, и стремится к подписанию Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Европейской зоной свободной торговли (ЕАСТ). Это также важное парламентское мероприятие по иностранным делам, направленное на возобновление обменов делегациями высокого уровня между двумя странами после пандемии COVID-19.

Для Вьетнама визит председателя Швейцарского национального совета является подтверждением последовательной политики Вьетнама, всегда придающей большое значение традиционной дружбе и многогранному сотрудничеству с Швейцарией, углублению тесных и доверительных отношений между двумя странами в различных областях, развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Вьетнам желает в ближайшее время завершить и ввести в действие Соглашение о ЕАСТ, дальнейше содействовать сотрудничеству между законодательными органами двух стран, делая двустороннее парламентское сотрудничество все более эффективным и содержательным.

Согласно программе, ожидается, что в рамках визита председатель Национального совета Швейцарии Мартин Кандинас примет участие в официальной церемонии встречи и проведет переговоры с председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ.

Мартин Кандинас нанесет визит вежливости президенту Во Ван Тхыонгу и встретится с премьер-министром Фам Минь Тьинем, совершит рабочую встречу с министром промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиеном.

Председатель Швейцарского национального совета Мартин Кандинас также проведет рабочие встречи в некоторых населенных пунктах Вьетнама и другие сопутствующие мероприятия.

ИЖВ/ВИА

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