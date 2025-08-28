НОВОСТИ
Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман провёл переговоры с Спикером Палаты представителей Новой Зеландии
Председатель НС Чан Тхань Ман предложил сторонам продолжать укреплять и углублять политические связи через визиты и контакты на высоком уровне, обмен делегациями для изучения опыта между министерствами, ведомствами и местными органами двух стран, а также активизировать взаимодействие между комитетами, группами дружбы и молодёжными парламентскими группами. Он также предложил министерствам иностранных дел двух стран как можно скорее завершить Программу действий по реализации всеобъемлющего стратегического партнёрства, чтобы конкретизировать содержание нового рамочного соглашения.
Председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул важность углубления сотрудничества в сфере обороны и безопасности, что будет способствовать защите национальной безопасности каждой страны и вносить практический вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и мире. Он предложил Новой Зеландии оказать помощь во Вьетнаме в подготовке кадров и повышении потенциала для участия в операциях по поддержанию мира ООН.
Он также предложил сторонам предпринять прорывные меры для того, чтобы довести двусторонний товарооборот до 3 млрд долларов США к 2026 году, особенно за счёт использования взаимодополняемости товаров, что позволит стимулировать экспорт конкурентоспособной продукции каждой страны. Одновременно необходимо максимально использовать преимущества соглашений о свободной торговле (ССТ), членами которых являются обе страны, таких как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (ВПТТП), Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП) и Соглашение о свободной торговле между АСЕАН, Австралией и Новой Зеландией (AANZFTA).
Председатель НС Чан Тхань Ман отметил, что сотрудничество в новых сферах, таких как «зелёная» экономика, цифровая экономика и энергетический переход, является сильной стороной Новой Зеландии; высоко оценил инициативу Новой Зеландии о Соглашении по изменению климата, торговле и устойчивому развитию; выразил желание перенять опыт Новой Зеландии в развитии экологически чистого и высокотехнологичного сельского хозяйства. Он также предложил расширить сотрудничество в области образования и подготовки кадров, трудовой миграции, туризма, открыть прямые авиарейсы для содействия контактам между народами, а также увеличить количество виз по программе трудовых каникул для граждан Вьетнама.
В части парламентского сотрудничества он предложил парламентам двух стран активизировать обмен делегациями, тесно координировать действия и оказывать поддержку друг другу на многосторонних парламентских форумах, делиться опытом в законотворческой и контрольной деятельности, а также укреплять взаимодействие между вспомогательными органами парламентов.
В свою очередь, Спикер Палаты представителей Новой Зеландии Джерри Браунли подчеркнул роль парламентов обеих стран в учёте мнения граждан, что способствует укреплению контактов между народами и дружеских связей. Он с удовлетворением отметил рост обменов делегациями на высоком и других уровнях, а также увеличение числа контактов и тёплых отношений между гражданами двух стран благодаря сотрудничеству в сферах образования, туризма, торговли и инвестиций.
Спикер Палаты представителей Новой Зеландии Джерри Браунли отметил, что в условиях множества вызовов региональной и глобальной безопасности необходимо углублять двусторонние отношения. Он подтвердил, что Новая Зеландия готова рассмотреть возможность увеличения импорта продукции, в которой Вьетнам имеет конкурентные преимущества, на рынок Новой Зеландии, что будет способствовать росту торговли и достижению цели в 3 млрд долларов США.
Оба руководителя парламентов договорились продолжать координацию и взаимную поддержку на региональных и международных форумах, особенно в рамках ООН, АСЕАН и форумов под эгидой АСЕАН, а также сотрудничать и согласовывать позиции по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая ситуацию в Восточном море, внося вклад в поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе.
Председатель НС Чан Тхань Ман подтвердил, что Вьетнам стремится внести практический вклад в укрепление отношений АСЕАН – Новая Зеландия, включая продвижение к установлению рамочного всеобъемлющего стратегического партнёрства АСЕАН – Новая Зеландия и организацию специального саммита по случаю 50-летия партнёрских отношений АСЕАН – Новая Зеландия в 2025 году.