Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман принял участие в церемонии начала работ по проекту расширения участка Национального шоссе № 1A, проходящего через Ханой
В ходе церемонии Председатель НС Чан Тхань Ман вместе с руководителями органов Национального собрания, министерств, центральных ведомств и Ханоя приняли участие в символической церемонии запуска проекта.
Проект пространственной магистрали Национального шоссе № 1A на участке от Кольцевой дороги № 1 до транспортной развязки Каузе имеет общую протяжённость около 36,3 километра и проходит через территорию 18 кварталов и общин Ханоя. Общий объём инвестиций составляет почти 162 триллиона донгов. Начальная точка магистрали соединяется с Кольцевой дорогой № 1 в районе тоннеля Кимлиен на территории кварталов Кимлиен и Батьмай, а конечная точка — с транспортной развязкой Каузе в общине Чуенми.
Ширина дорожного полотна составит до 90 метров, включая 10 полос основного движения и по 6 параллельных полос с обеих сторон. Проектная скорость движения составляет 80 километров в час. Согласно плану, строительство инфраструктурной системы должно быть завершено в 2027 году, что позволит усовершенствовать сеть автомобильных дорог Ханоя в соответствии с Генеральным планом столицы с перспективой на 100 лет.
Помимо расширения пространства и увеличения скорости передвижения, проект позволит более рационально распределить транспортные потоки между кольцевыми дорогами и различными районами города, обеспечит удобное сообщение между центральным ядром столицы, крупными городскими агломерациями и южной частью Ханоя, а также между столицей, южными провинциями и прибрежными регионами. Проект также будет способствовать благоустройству и реконструкции городской среды вдоль Национального шоссе № 1A и стимулировать социально-экономическое развитие районов, через которые проходит магистраль.
Выступая на церемонии, председатель Народного комитета Ханоя Ву Дай Тханг подчеркнул, что начало реализации проекта свидетельствует о большой решимости города устранить инфраструктурные барьеры и создать основу для нового этапа развития с более долгосрочным, синхронным и современным видением. Город рассчитывает, что данная магистраль станет важным драйвером развития южной части Ханоя, позволит сформировать новые полюса роста, расширить возможности для развития сферы услуг, торговли и логистики, а также повысить качество городской среды.
Председатель Народного комитета Ханоя призвал профильные департаменты, ведомства и местные органы власти продолжать тесное взаимодействие с инвестором, сосредоточив внимание на качественном проведении работ по освобождению территории и переселению жителей, обеспечении законных прав и интересов населения, а также создании максимально благоприятных условий для реализации проекта в установленные сроки с соблюдением качества, технических, архитектурных и безопасностных требований. Инвестору и строительным организациям предложено максимально мобилизовать ресурсы, трудовые силы и оборудование, организовать строительство на научной и профессиональной основе, гарантируя выполнение сроков и абсолютную безопасность в ходе реализации проекта.
Председатель Народного комитета Ханоя Ву Дай Тханг подтвердил, что власти города будут постоянно сопровождать инвестора, оперативно устраняя возникающие трудности и препятствия на основе максимальной ответственности, прозрачности и строгого соблюдения законодательства.
Подчеркнув, что Ханой неизменно рассматривает население как центральный элемент всех решений и политики, обеспечивая гармоничное сочетание интересов государства, бизнеса и народа, Ву Дай Тханг выразил уверенность, что благодаря ответственности, стремлению к развитию столицы и поддержке населения проект будет реализован успешно, эффективно и в срок.
Заместитель председателя совета директоров и генеральный директор корпорации Vingroup Нгуен Вьет Куанг, представляющий инвестора, отметил, что для корпорации является большой честью участие в реализации ключевого проекта — пространственной магистрали Национального шоссе № 1A, связанной с благоустройством и реконструкцией городской среды на участке от Кольцевой дороги № 1 до транспортной развязки Каузе. По его словам, проект направлен на всестороннюю реконструкцию современной, цивилизованной и синхронно развивающейся городской оси, что позволит сформировать новый облик южных ворот Ханоя в будущем.
После завершения расширения и благоустройства всей магистрали участок Национального шоссе № 1A, проходящий через Ханой, будет способствовать повышению качества дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, укреплению межрегиональной взаимосвязанности и более рациональному распределению транспортных потоков на южном въезде в город. Одновременно расширение Национального шоссе № 1A будет стимулировать социально-экономическое развитие столицы, снижать логистические издержки, ускорять процесс урбанизации и формировать новые пространства развития вдоль магистрали, создавая мощный импульс для прорывного развития Ханоя как динамичного, современного и устойчиво развивающегося мегаполиса.