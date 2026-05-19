НОВОСТИ

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман принял участие в церемонии начала работ по проекту расширения участка Национального шоссе № 1A, проходящего через Ханой

Проект пространственной магистрали Национального шоссе № 1A на участке от Кольцевой дороги № 1 до транспортной развязки Каузе имеет общую протяжённость около 36,3 километра и проходит через территорию 18 кварталов и общин Ханоя.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и участники церемонии дают старт строительству проекта пространственной магистрали Национального шоссе № 1A. Фото: ВИА  
Утром 19 мая в Ханое Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман принял участие в церемонии начала реализации проекта пространственной магистрали Национального шоссе № 1A, связанного с благоустройством и реконструкцией городской среды, на участке от Кольцевой дороги № 1 до транспортной развязки Каузе.

В ходе церемонии Председатель НС Чан Тхань Ман вместе с руководителями органов Национального собрания, министерств, центральных ведомств и Ханоя приняли участие в символической церемонии запуска проекта.

Проект пространственной магистрали Национального шоссе № 1A на участке от Кольцевой дороги № 1 до транспортной развязки Каузе имеет общую протяжённость около 36,3 километра и проходит через территорию 18 кварталов и общин Ханоя. Общий объём инвестиций составляет почти 162 триллиона донгов. Начальная точка магистрали соединяется с Кольцевой дорогой № 1 в районе тоннеля Кимлиен на территории кварталов Кимлиен и Батьмай, а конечная точка — с транспортной развязкой Каузе в общине Чуенми.

Ширина дорожного полотна составит до 90 метров, включая 10 полос основного движения и по 6 параллельных полос с обеих сторон. Проектная скорость движения составляет 80 километров в час. Согласно плану, строительство инфраструктурной системы должно быть завершено в 2027 году, что позволит усовершенствовать сеть автомобильных дорог Ханоя в соответствии с Генеральным планом столицы с перспективой на 100 лет.

Помимо расширения пространства и увеличения скорости передвижения, проект позволит более рационально распределить транспортные потоки между кольцевыми дорогами и различными районами города, обеспечит удобное сообщение между центральным ядром столицы, крупными городскими агломерациями и южной частью Ханоя, а также между столицей, южными провинциями и прибрежными регионами. Проект также будет способствовать благоустройству и реконструкции городской среды вдоль Национального шоссе № 1A и стимулировать социально-экономическое развитие районов, через которые проходит магистраль.

Выступая на церемонии, председатель Народного комитета Ханоя Ву Дай Тханг подчеркнул, что начало реализации проекта свидетельствует о большой решимости города устранить инфраструктурные барьеры и создать основу для нового этапа развития с более долгосрочным, синхронным и современным видением. Город рассчитывает, что данная магистраль станет важным драйвером развития южной части Ханоя, позволит сформировать новые полюса роста, расширить возможности для развития сферы услуг, торговли и логистики, а также повысить качество городской среды.

Председатель Народного комитета Ханоя призвал профильные департаменты, ведомства и местные органы власти продолжать тесное взаимодействие с инвестором, сосредоточив внимание на качественном проведении работ по освобождению территории и переселению жителей, обеспечении законных прав и интересов населения, а также создании максимально благоприятных условий для реализации проекта в установленные сроки с соблюдением качества, технических, архитектурных и безопасностных требований. Инвестору и строительным организациям предложено максимально мобилизовать ресурсы, трудовые силы и оборудование, организовать строительство на научной и профессиональной основе, гарантируя выполнение сроков и абсолютную безопасность в ходе реализации проекта.

Председатель Народного комитета Ханоя Ву Дай Тханг подтвердил, что власти города будут постоянно сопровождать инвестора, оперативно устраняя возникающие трудности и препятствия на основе максимальной ответственности, прозрачности и строгого соблюдения законодательства.

Подчеркнув, что Ханой неизменно рассматривает население как центральный элемент всех решений и политики, обеспечивая гармоничное сочетание интересов государства, бизнеса и народа, Ву Дай Тханг выразил уверенность, что благодаря ответственности, стремлению к развитию столицы и поддержке населения проект будет реализован успешно, эффективно и в срок.

Заместитель председателя совета директоров и генеральный директор корпорации Vingroup Нгуен Вьет Куанг, представляющий инвестора, отметил, что для корпорации является большой честью участие в реализации ключевого проекта — пространственной магистрали Национального шоссе № 1A, связанной с благоустройством и реконструкцией городской среды на участке от Кольцевой дороги № 1 до транспортной развязки Каузе. По его словам, проект направлен на всестороннюю реконструкцию современной, цивилизованной и синхронно развивающейся городской оси, что позволит сформировать новый облик южных ворот Ханоя в будущем.

После завершения расширения и благоустройства всей магистрали участок Национального шоссе № 1A, проходящий через Ханой, будет способствовать повышению качества дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, укреплению межрегиональной взаимосвязанности и более рациональному распределению транспортных потоков на южном въезде в город. Одновременно расширение Национального шоссе № 1A будет стимулировать социально-экономическое развитие столицы, снижать логистические издержки, ускорять процесс урбанизации и формировать новые пространства развития вдоль магистрали, создавая мощный импульс для прорывного развития Ханоя как динамичного, современного и устойчиво развивающегося мегаполиса.

ВИА/ИЖВ

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам принял участие в церемонии объявления Резолюции НС о создании города Донгнай

Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что развитый город определяется не только масштабом экономики, высоким уровнем доходов, количеством высотных зданий или современных объектов, но прежде всего высоким качеством жизни населения.
