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Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман: Оптимизация аппарата — ради лучшей заботы о народе

Во второй половине дня 18 апреля в городе Витхань (провинция Хаузянг) председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и делегация депутатов от этой провинции провели встречу с избирателями в преддверии 9-й сессии Национального собрания 15-го созыва..
  Председатель НС Чан Тхань Ман с избирателями города Витхань, провинция Хаузянг Фото: ВИА  
На встрече избиратели выразили высокую поддержку курсу на укрупнение административных единиц провинциального уровня, прекращение деятельности районных административных единиц и реорганизацию общинных. Они также выразили абсолютную уверенность в том, что Политбюро, Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), Национальное собрание и Правительство успешно проведут реформу по оптимизации аппарата политической системы, что станет стимулом для экономического развития, укрепления национальной обороны и безопасности, а также повышения уровня жизни населения.

Выслушав мнения избирателей, председатель НС Чан Тхань Ман отметил, что 9-я сессия станет одной из самых масштабных в истории работы Национального собрания. Главным вопросом повестки станет рассмотрение и принятие поправок к некоторым статьям Конституции 2013 года (предполагается внести изменения в 8 из 120 статей) с целью оптимизации организационной структуры. Особое внимание будет уделено сбору мнений населения по предлагаемым изменениям — с 6 мая по 5 июня 2025 года, после чего в течение пяти дней будут подведены итоги. В случае утверждения поправок, после 30 июня 2025 года прекратится деятельность административных единиц районного уровня.

Говоря о реорганизации административных единиц провинциального и общинного уровней, председатель НС подчеркнул: «Это беспрецедентная реформа, направленная на оптимизацию организационной структуры и обеспечение эффективности, действенности и результативности работы. Оптимизация аппарата и сокращение штатов позволят перераспределить ресурсы на развитие экономики, укрепление обороны и безопасности, а также на построение чистой и сильной политической системы. Главная цель нашей Партии и Государства — забота о материальной и духовной жизни народа».

Еще одной важной целью реформы, по словам председателя НС, является создание пространства для развития и упрощение административных процедур для граждан. Формирование двухуровневого местного управления должно обеспечить большую близость к населению, лучшее понимание его потребностей и оперативное реагирование на запросы.

Что касается использования освободившихся после реорганизации зданий, председатель НС напомнил о поручении Генерального секретаря То Лама: необходимо эффективно использовать имеющиеся ресурсы, не допуская пустующих и неиспользуемых объектов. В приоритете — использование зданий под школы, затем — под медицинские учреждения, чтобы укрепить систему здравоохранения на уровне общин и кварталов, обеспечить наличие квалифицированных врачей, медикаментов и оборудования, а также использовать помещения для проведения культурных и общественных мероприятий.

Председатель НС призвал все органы, учреждения и организации до, во время и после реорганизации обеспечить бесперебойную, слаженную, эффективную и результативную работу, не допуская сбоев в процессе. Провинция Хаузянг, по его словам, не должна полагаться на внешнюю помощь или терять настороженность при выполнении задач. Напротив, она должна стремиться к достижению роста ВВП не менее чем на 8% в текущем году и к двузначным темпам роста в период 2026–2030 годов.

ИЖВ/ВИА

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