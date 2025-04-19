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Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман: Оптимизация аппарата — ради лучшей заботы о народе
Выслушав мнения избирателей, председатель НС Чан Тхань Ман отметил, что 9-я сессия станет одной из самых масштабных в истории работы Национального собрания. Главным вопросом повестки станет рассмотрение и принятие поправок к некоторым статьям Конституции 2013 года (предполагается внести изменения в 8 из 120 статей) с целью оптимизации организационной структуры. Особое внимание будет уделено сбору мнений населения по предлагаемым изменениям — с 6 мая по 5 июня 2025 года, после чего в течение пяти дней будут подведены итоги. В случае утверждения поправок, после 30 июня 2025 года прекратится деятельность административных единиц районного уровня.
Говоря о реорганизации административных единиц провинциального и общинного уровней, председатель НС подчеркнул: «Это беспрецедентная реформа, направленная на оптимизацию организационной структуры и обеспечение эффективности, действенности и результативности работы. Оптимизация аппарата и сокращение штатов позволят перераспределить ресурсы на развитие экономики, укрепление обороны и безопасности, а также на построение чистой и сильной политической системы. Главная цель нашей Партии и Государства — забота о материальной и духовной жизни народа».
Еще одной важной целью реформы, по словам председателя НС, является создание пространства для развития и упрощение административных процедур для граждан. Формирование двухуровневого местного управления должно обеспечить большую близость к населению, лучшее понимание его потребностей и оперативное реагирование на запросы.
Что касается использования освободившихся после реорганизации зданий, председатель НС напомнил о поручении Генерального секретаря То Лама: необходимо эффективно использовать имеющиеся ресурсы, не допуская пустующих и неиспользуемых объектов. В приоритете — использование зданий под школы, затем — под медицинские учреждения, чтобы укрепить систему здравоохранения на уровне общин и кварталов, обеспечить наличие квалифицированных врачей, медикаментов и оборудования, а также использовать помещения для проведения культурных и общественных мероприятий.
Председатель НС призвал все органы, учреждения и организации до, во время и после реорганизации обеспечить бесперебойную, слаженную, эффективную и результативную работу, не допуская сбоев в процессе. Провинция Хаузянг, по его словам, не должна полагаться на внешнюю помощь или терять настороженность при выполнении задач. Напротив, она должна стремиться к достижению роста ВВП не менее чем на 8% в текущем году и к двузначным темпам роста в период 2026–2030 годов.