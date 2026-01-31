Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман: обеспечить, чтобы каждый человек и каждая семья встретили Тэт

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман вручает подарки семьям льготных категорий на территории квартала Биньтхюи города Кантхо. Фото: ВИА.

В атмосфере воодушевления по случаю успешного проведения XIV Всевьетнамского съезда Партии, 96-й годовщины со дня основания Партии и подготовки к встрече Тэта Бинь Нго во второй половине дня 30 января член Политбюро, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман посетил, поздравил с Тэтом и вручил подарки семьям льготных категорий на территории квартала Биньтхюи (город Кантхо).

От имени руководства Партии и Государства Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман передал руководству города Кантхо, квартала Биньтхюи, семьям льготных категорий и всем жителям пожелания крепкого здоровья, счастья и радостной, воодушевляющей встречи Нового года.

Информируя жителей о достижениях страны в 2025 году, Председатель Национального собрания отметил, что, несмотря на многочисленные трудности и вызовы, сложную и нестабильную международную обстановку, страна добилась заметных результатов во многих сферах.

Рост ВВП в 2025 году превысил 8,02%, что является очень высоким показателем в регионе и в мире. Объем экономики Вьетнама достиг 514 млрд долларов США, ВВП на душу населения составил около 5 026 долларов США. Совокупные поступления в государственный бюджет превысили 2,6 квадриллиона донгов — наивысший показатель за всю историю.

Под руководством Партии в сочетании с силой великого всенародного единства страна добилась значительных успехов: макроэкономика сохраняла стабильность, инфляция находилась под контролем, что позволило направлять ресурсы на заботу о населении и обеспечение социальной защиты.

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман выступает с поздравлением по случаю Тэта в квартале Биньтхюи города Кантхо. Фото: ВИА.

Наглядным подтверждением этого является завершение программы ликвидации временного и ветхого жилья, а также согласование Политбюро курса на инвестиции в строительство межуровневых школ-интернатов начального и базового среднего образования в 248 сухопутных приграничных коммунах. Это важная задача по повышению уровня образования, материального и духовного благосостояния населения приграничных районов, способствующая укреплению обороны и безопасности.

Наряду с этим работа по партийному строительству и развитию политической системы дала заметные результаты: организационная структура была оптимизирована, деятельность стала более эффективной и результативной.

Председатель Национального собрания с удовлетворением отметил, что, несмотря на трудности, город Кантхо и квартал Биньтхюи обеспечили выполнение задач социально-экономического развития. Рост GRDP города составил 7,23%; поступления в государственный бюджет достигли 25 877 млрд донгов, что соответствует и превышает намеченные показатели.

Квартал Биньтхюи был образован в соответствии с резолюцией Постоянного комитета Национального собрания и официально начал функционировать с 1 июля 2025 года. К настоящему времени аппарат города в целом и квартала Биньтхюи в частности работает слаженно, обслуживая население и добиваясь положительных результатов.

Достижения города Кантхо и квартала Биньтхюи внесли вклад в выполнение общенациональных социально-экономических показателей.

Говоря о деятельности Национального собрания, Председатель Национального собрания подчеркнул, что парламент продолжает обновлять подходы к законотворчеству. В 2025 году Национальное собрание приняло 89 законов и 91 резолюцию — рекордный показатель за всю историю.

Законы регулируют только вопросы, относящиеся к компетенции Национального собрания, предоставляя Правительству инициативу и гибкость в организации их реализации, одновременно усиливая применение цифровой трансформации, цифровизации и искусственного интеллекта (AI), что позволяет экономить время при сохранении качества принимаемых законов и резолюций.

По этому случаю Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман предложил партийной организации квартала Биньтхюи незамедлительно приступить к реализации Резолюции XIV Всевьетнамского съезда Партии и разработать программу действий по ее конкретизации.

Одновременно кварталу необходимо тщательно подготовиться к успешной организации выборов депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов, отобрав достойных представителей в Национальное собрание и Народные советы следующего созыва.

Председатель Национального собрания также призвал партийные комитеты и органы власти квартала Биньтхюи глубоко усвоить и эффективно реализовать Директиву №55-CT/TW Секретариата ЦК, обеспечить условия, чтобы каждый житель радостно встретил весну и Тэт, чтобы каждый человек и каждая семья имели Тэт.