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Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман встретился с Президентом Шри-Ланки
Председатель НС поздравил Парламент и Правительство Шри-Ланки с успешным проведением выборов в 2024 году, а также с достигнутыми успехами в социально-экономическом развитии страны за более чем полгода управления.
Он высоко оценил итоги переговоров Президента Ануры Кумары Диссанааяке с руководством Вьетнама и подтвердил, что НС и впредь будет активно поддерживать реализацию программ и мероприятий двустороннего сотрудничества.
Председатель НС выразил благодарность за особое отношение руководства и народа Шри-Ланки к Президенту Хо Ши Мину, а также предложил создать условия для скорейшего начала работ по благоустройству, расширению и пополнению фонда книг и материалов в пространстве, посвящённом Хо Ши Мину, в библиотеке столицы Коломбо, чтобы сделать это место не только символом прочных исторических связей между двумя странами, но и значимым туристическим объектом.
Стороны высоко оценили поступательное развитие отношений между двумя странами на протяжении 55 лет, особо отметив, что межпарламентское сотрудничество вносит важный вклад как в укрепление двусторонних связей, так и в координацию усилий на многосторонних парламентских форумах.
Председатель НС также предложил активизировать реализацию договорённостей, достигнутых в ходе визита во Шри-Ланку заместителя Председателя Национального собрания Нгуен Дык Хая в марте 2025 года, в том числе рассмотреть возможность подписания соглашения о сотрудничестве между двумя парламентами и принять делегацию Группы дружбы Шри-Ланка – Вьетнам для углублённого обсуждения совместных проектов в различных сферах.
Председатель Чан Тхань Ман и Президент Анура Кумара Диссанааяке договорились активизировать обмен делегациями, расширить контакты на высоком и других уровнях, укреплять связи между народами двух стран, а также совместно организовывать памятные мероприятия по случаю 55-летия установления дипломатических отношений. Обе стороны также подтвердили приоритетное внимание к сотрудничеству в сферах экономики, особенно в области зелёной экономики, цифровой трансформации, умного сельского хозяйства, образования, культуры и религии.