НОВОСТИ

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман встретился с Первым секретарём, Президентом Республики Куба

2 сентября в в Доме Национального собрания (НС) Председатель НС Чан Тхань Ман провёл встречу с Первым секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, Президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
Председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул, что Партия, государство и народ Вьетнама придают отношениям с Кубой огромное значение и решительно настроены ещё больше углублять особую дружбу Вьетнам - Куба во всех направлениях и на всех уровнях. Первый секретарь, Президент Мигель Диас-Канель Бермудес высоко оценил достижения страны в социально-экономическом развитии и внешней политике в последние годы; он был особенно впечатлён героической атмосферой, массовым участием народа в нынешних торжествах, а также теплом приёмом, оказанным кубинской делегации.

Товарищ Мигель Диас-Канель Бермудес подтвердил, что поручит министерствам, ведомствам и регионам Кубы создать специальные механизмы и условия для успешной деятельности вьетнамских предприятий на Кубе в таких стратегических сферах, как сельское хозяйство, энергетика и биотехнологии, постепенно расширяя сотрудничество и в другие перспективные области.

Обе стороны договорились продолжать тесное сотрудничество с Национальным собранием Кубы в деле активизации визитов и контактов на высоком уровне, содействия обмену между регионами и взаимодействию двух групп дружбы парламентариев; усилит обмен опытом законотворческой работы и эффективное взаимодействие в Межпарламентском союзе и на других многосторонних парламентских форумах.

ВИА/ИЖВ

Генеральный секретарь То Лам встретился с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом

Генеральный секретарь То Лам встретился с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом

Утром 02 сентября в Штаб-квартире ЦК КПВ Генеральный секретарь То Лам провёл встречу с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, прибывшим во Вьетнам для участия в торжественном праздновании 80-летия Августовской революции и 80-летия Национального праздника Социалистической Республики Вьетнам 2 сентября.
