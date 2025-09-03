НОВОСТИ
Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман встретился с Первым секретарём, Президентом Республики Куба
Товарищ Мигель Диас-Канель Бермудес подтвердил, что поручит министерствам, ведомствам и регионам Кубы создать специальные механизмы и условия для успешной деятельности вьетнамских предприятий на Кубе в таких стратегических сферах, как сельское хозяйство, энергетика и биотехнологии, постепенно расширяя сотрудничество и в другие перспективные области.
Обе стороны договорились продолжать тесное сотрудничество с Национальным собранием Кубы в деле активизации визитов и контактов на высоком уровне, содействия обмену между регионами и взаимодействию двух групп дружбы парламентариев; усилит обмен опытом законотворческой работы и эффективное взаимодействие в Межпарламентском союзе и на других многосторонних парламентских форумах.