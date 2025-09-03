Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман встретился с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тонглуном Сисулитом

Национальное собрание (НС) Вьетнама будет активно расширять обмен информацией, координацию и поддержку НС Лаоса на международных и региональных форумах; готово делиться опытом и оказывать экспертную помощь в таких приоритетных областях, как создание правовой базы, контроль за бюджетом, а также в реализации ключевых совместных проектов между двумя странами.
  Председатель НС Чан Тхань Ман с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тонглуном Сисулитом  
Об этом заявил Председатель НС Чан Тхань Ман утром 2 сентября в на встрече с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тонглуном Сисулитом, прибывшим во Вьетнам для участия в торжестве по случаю 80-летия Августовской революции и Национального дня 2 сентября.

Председатель НС Чан Тхань Ман с радостью поприветствовал Генерального секретаря, Президента Лаоса Тонглуна Сисулита и высокопоставленную делегацию партии и государства Лаоса; подчеркнул, что участие делегации является ярким свидетельством особых отношений солидарности между Вьетнамом и Лаосом. Он подчеркнул, что Вьетнам, как и прежде, всегда придаёт высший приоритет особым, уникальным отношениям солидарности с Лаосом.

Генеральный секретарь, Президент Лаоса Тонглун Сисулит выразил радость по случаю участия в великом празднике вьетнамского народа. Он отметил, что успехи Вьетнама являются источником воодушевления, поддержки и ценным уроком для Лаоса в деле строительства и развития страны.

Высоко оценивая сотрудничество между двумя НС, Генеральный секретарь и президент Лаоса подтвердил, что отношения между двумя НС являются важным фактором, способствующим общему успеху хороших отношений между двумя странами.


ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь То Лам встретился с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом

Генеральный секретарь То Лам встретился с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом

Утром 02 сентября в Штаб-квартире ЦК КПВ Генеральный секретарь То Лам провёл встречу с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, прибывшим во Вьетнам для участия в торжественном праздновании 80-летия Августовской революции и 80-летия Национального праздника Социалистической Республики Вьетнам 2 сентября.
ПОДРОБНЕЕ

Top