НОВОСТИ
Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман встретился с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тонглуном Сисулитом
Председатель НС Чан Тхань Ман с радостью поприветствовал Генерального секретаря, Президента Лаоса Тонглуна Сисулита и высокопоставленную делегацию партии и государства Лаоса; подчеркнул, что участие делегации является ярким свидетельством особых отношений солидарности между Вьетнамом и Лаосом. Он подчеркнул, что Вьетнам, как и прежде, всегда придаёт высший приоритет особым, уникальным отношениям солидарности с Лаосом.
Генеральный секретарь, Президент Лаоса Тонглун Сисулит выразил радость по случаю участия в великом празднике вьетнамского народа. Он отметил, что успехи Вьетнама являются источником воодушевления, поддержки и ценным уроком для Лаоса в деле строительства и развития страны.
Высоко оценивая сотрудничество между двумя НС, Генеральный секретарь и президент Лаоса подтвердил, что отношения между двумя НС являются важным фактором, способствующим общему успеху хороших отношений между двумя странами.