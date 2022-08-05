Председатель Национального собрания принял послов Кубы и России

Председатель Национального Собрания Выонг Динь Хюэ принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации во Вьетнаме Геннадия Бездетко. Фото: Зоан Тан/ВИA

Верховный законодатель приветствует двух новых послов и выражает уверенность в том, что их теплые чувства к Вьетнаму и богатый дипломатический опыт помогут дальнейшему развитию отношений между соответствующими странами и Вьетнамом.

Председатель Национального Собрания Выонг Динь Хюэ вручает сувенир Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Куба во Вьетнаме г-ну Орландо Николасу Эрнандесу Гильену. Фото: Зоан Тан/ВИА

Он подтвердил кубинскому послу Орландо Николасу Эрнандесу Гильену, что Вьетнам придает особое значение особым традиционным отношениям с Кубой. Он подчеркнул, что две страны должны продолжать укреплять ориентированное на результат сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций и шаг за шагом поднимать отношения сотрудничества до уровня их тесных политических отношений.

Председатель НС констатировал, что вьетнамский законодательный орган будет и впредь способствовать развитию традиционной дружбы и особого сотрудничества между двумя странами, а также сотрудничеству между двумя парламентами.

На приеме в честь посла России Геннадия Бездетко председатель НС подчеркнул, что вьетнамский народ всегда помнит и дорожит той бесценной поддержкой, которую бывший Советский Союз и Россия оказали борьбе Вьетнама за национальное освобождение и воссоединение в прошлом и строительстве страны, обороне в настоящее время.

Он подтвердил, что Вьетнам хочет и дальше укреплять сотрудничество с Россией во всех областях для мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

Как председатель НС, так и посол России приложат все усилия для обеспечения тесной координации между парламентами двух стран, способствуя тем самым всестороннему стратегическому партнерству Вьетнама и России.