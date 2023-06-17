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Председатель Национального собрания принял посла, главу делегации в Европейском союзе и посла Швейцарии во Вьетнаме
Со своей стороны посол Джорджио Алиберти высоко оценил роль председателя НС Выонг Динь Хюэ в продвижении отношений между ЕС и Вьетнамом, особенно отношений между Европейским парламентом и Национальным собранием Вьетнама, которые значительно укрепились. За последние четыре года обе стороны заключили Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), Соглашение о партнерстве в области справедливого энергетического перехода (JETP). Посол сказал, что EVFTA является важным каналом, который выходит за рамки простой концепции торговли и должен быть полностью использован обеими сторонами в будущем для развития сотрудничества.
Выонг Динь Хюэ и Джорджио Алиберти согласились с тем, что парламентское сотрудничество является важным каналом, который следует продвигать, чтобы внести эффективный вклад в сотрудничество между ЕС и Вьетнамом. В ближайшее время обе стороны будут активно обмениваться делегациями на всех уровнях для улучшения взаимопонимания.
Оценивая Соглашение о партнерстве по справедливому энергетическому переходу, важное для будущего отношений ЕС и Вьетнама, посол сказал, что Вьетнам третьей страной после Южноафриканской Республики и Индонезии подписал соглашение с международными партнерами, что подтвердило веру ЕС во Вьетнам и его долгосрочное и устойчивое присутствие во Вьетнаме.
На встрече председатель НС предложил Европейской комиссии (ЕК) в ближайшее время снять желтую карточку ННН на основании положительной оценки существенных усилий, предпринятых Вьетнамом в этой области.
Через Джорджио Алиберти, Выонг Динь Хюэ пригласил лидеров ЕС и Европарламента посетить Вьетнам в ближайшее время.
* Во второй половине того же дня, принимая посла Швейцарии Томаса Гасса, Выонг Динь Хюэ высоко оценил предстоящий официальный визит во Вьетнам спикера Палаты представителей Швейцарии по случаю 50-летия установление дипломатических отношений между Вьетнамом и Швейцарией, подтвердил, что для Вьетнама Швейцария всегда является важным и надежным партнером.
Председатель Национального собрания подчеркнул, что важным содержанием предстоящих переговоров между двумя руководителями двух законодательных органов является содействие переговорам по Соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАСТ (включая 4 страны: Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), в котором важную роль в блоке играет Швейцария.
Посол Томас Гасс выразил благодарность за тесную и эффективную координацию в работе сотрудников Аппарата Национального собрания Вьетнама за прошедшее время, особенно при подготовке к официальному визиту во Вьетнам Спикера Палаты представителей Швейцарии. Подтвердив, что это особенно важный визит в контексте 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, посол выразил уверенность, что визит, обмены и встречи между двумя руководителями двух законодательных органов дадут хорошие результаты.
На встрече посол Швейцарии сказал, что после 5 месяцев работы во Вьетнаме он был рад видеть, что присутствие швейцарского бизнеса и технологий становится все более и более очевидным. Тем самым подтверждаются тесные отношения между Вьетнамом и Швейцарией в экономической сфере.
Посол Томас Гасс также выразил благодарность за большую поддержку от парламентской Группы дружбы Вьетнам-Швейцария, выразил уверенность, что предстоящий визит спикера Палаты представителей Швейцарии во Вьетнам будет способствовать заключению соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и блоком ЕАСТ.