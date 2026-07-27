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Председатель Национального собрания почтил память павших бойцов в Хошимине

26 июля Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман возложил цветы и воскурил благовония в память о павших бойцах в мемориальных комплексах города Хошимина по случаю 79-й годовщины Дня инвалидов войны и павших бойцов (27 июля 1947 года - 27 июля 2026 года).
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту и делегаты воскуряют благовония в память о павших бойцах в Доме хранения останков павших бойцов. Фото: ВИА  
В состав делегации также вошли член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама Буй Тхи Минь Хоай и другие официальные лица.

Делегация возложила цветы и воскурила благовония у памятника покойному Генеральному секретарю ЦК КПВ Чан Фу, в Мемориальном доме павших бойцов района 10, Доме хранения останков павших бойцов, у мемориалов, посвященных павшим героям Ле Тхи Риенг и Чан Ван Киеу, а также на участке проведения работ по поиску, сбору и идентификации останков павших бойцов в парке Ле Тхи Риенг.

После возложения цветов и воскурения благовоний в память о покойном Генеральном секретаре ЦК КПВ Чан Фу и павших героях, сражавшихся и отдавших свои жизни за независимость и свободу Родины, ее территориальную целостность и благополучие народа, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и делегаты почтили их память минутой молчания.

В состав делегации также вошли член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама Буй Тхи Минь Хоай и другие официальные лица.

Делегация возложила цветы и воскурила благовония у памятника покойному Генеральному секретарю ЦК КПВ Чан Фу, в Мемориальном доме павших бойцов района 10, Доме хранения останков павших бойцов, у мемориалов, посвященных павшим героям Ле Тхи Риенг и Чан Ван Киеу, а также на участке проведения работ по поиску, сбору и идентификации останков павших бойцов в парке Летхириенг.

После возложения цветов и воскурения благовоний в память о покойном Генеральном секретаре ЦК КПВ Чан Фу и павших героях, сражавшихся и отдавших свои жизни за независимость и свободу Родины, ее территориальную целостность и благополучие народа, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и делегаты почтили их память минутой молчания.

ИЖВ/ВИА

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По состоянию на 25 июля в Лаосе и Камбодже обнаружены и эксгумированы останки 1 024 павших бойцов

По состоянию на 25 июля в Лаосе и Камбодже обнаружены и эксгумированы останки 1 024 павших бойцов

По данным Национального руководящего комитета по поиску, эксгумации и установлению личности останков павших бойцов (Руководящий комитет 515), по состоянию на 25 июля в рамках кампании «500 дней и ночей» были обнаружены и эксгумированы останки 1 488 павших бойцов. Из них 466 были найдены на территории Вьетнама, 174 – в Лаосе и 850 – в Камбодже. Кроме того, были обнаружены семь братских захоронений павших бойцов, в том числе пять захоронений в провинции Туенкуанг, содержащих останки 23 павших бойцов, а также в районе парка Ле Тхи Риенг (Хошимин) были обнаружены останки 103 павших бойцов и ещё два братских захоронения павших бойцов.
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