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Председатель Национального собрания почтил память павших бойцов в Хошимине
Делегация возложила цветы и воскурила благовония у памятника покойному Генеральному секретарю ЦК КПВ Чан Фу, в Мемориальном доме павших бойцов района 10, Доме хранения останков павших бойцов, у мемориалов, посвященных павшим героям Ле Тхи Риенг и Чан Ван Киеу, а также на участке проведения работ по поиску, сбору и идентификации останков павших бойцов в парке Ле Тхи Риенг.
После возложения цветов и воскурения благовоний в память о покойном Генеральном секретаре ЦК КПВ Чан Фу и павших героях, сражавшихся и отдавших свои жизни за независимость и свободу Родины, ее территориальную целостность и благополучие народа, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и делегаты почтили их память минутой молчания.
В состав делегации также вошли член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама Буй Тхи Минь Хоай и другие официальные лица.
Делегация возложила цветы и воскурила благовония у памятника покойному Генеральному секретарю ЦК КПВ Чан Фу, в Мемориальном доме павших бойцов района 10, Доме хранения останков павших бойцов, у мемориалов, посвященных павшим героям Ле Тхи Риенг и Чан Ван Киеу, а также на участке проведения работ по поиску, сбору и идентификации останков павших бойцов в парке Летхириенг.
После возложения цветов и воскурения благовоний в память о покойном Генеральном секретаре ЦК КПВ Чан Фу и павших героях, сражавшихся и отдавших свои жизни за независимость и свободу Родины, ее территориальную целостность и благополучие народа, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и делегаты почтили их память минутой молчания.