Председатель Национального собрания поручил задачи комитетам Национального собрания

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман выступает.







Проактивно вносить предложения и инициативы в сфере культуры и социальной политики





Выразив удовлетворение визитом и рабочей встречей с Комитетом по культуре и социальным вопросам, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман отметил, что в 2025 году и за весь прошедший срок полномочий Комитет успешно выполнил возложенные задачи и достиг достаточно всесторонних результатов.





В сфере законотворчества за весь срок полномочий Комитет выступил ответственным за экспертизу 20 законопроектов, 6 резолюций Национального собрания, 1 ордонанса и 6 резолюций Постоянного комитета Национального собрания.





В частности, в 2025 году Комитет принял участие и внёс множество важных предложений в проекты документов XIV Всевьетнамского съезда; активно участвовал в разработке резолюции № 71-NQ/TW о прорывном развитии образования и подготовки кадров, резолюции № 72-NQ/TW о ряде прорывных решений по усилению защиты, охраны и повышению уровня здоровья населения. Одновременно Комитет консультировал по совершенствованию законодательства в сферах образования и подготовки кадров; здравоохранения, труда, занятости, социального страхования и др.





Председатель Национального собрания обозначил ряд ключевых задач, на которые предложил Комитету обратить внимание в ближайшее время.





Комитету необходимо уделять внимание политико-идеологическому воспитанию среди кадров и членов Партии, особенно в текущей обстановке; усилить внутреннюю проверку и надзор, не допускать деградации политической идеологии, морали и образа жизни.



