Председатель Национального собрания поручил задачи комитетам Национального собрания

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман дал указания комитетам по выполнению ключевых задач 2026 года, повышению качества работы и подготовке к успешному проведению выборов.
По случаю начала весны года Бинь Нго 2026 утром 24 февраля в штаб-квартире органов Национального собрания Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман провёл рабочие встречи с комитетами Национального собрания по вопросам реализации ключевых задач в 2026 году.
Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман выступает. Фото: ВИА
Проактивно вносить предложения и инициативы в сфере культуры и социальной политики
Выразив удовлетворение визитом и рабочей встречей с Комитетом по культуре и социальным вопросам, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман отметил, что в 2025 году и за весь прошедший срок полномочий Комитет успешно выполнил возложенные задачи и достиг достаточно всесторонних результатов.
В сфере законотворчества за весь срок полномочий Комитет выступил ответственным за экспертизу 20 законопроектов, 6 резолюций Национального собрания, 1 ордонанса и 6 резолюций Постоянного комитета Национального собрания.
В частности, в 2025 году Комитет принял участие и внёс множество важных предложений в проекты документов XIV Всевьетнамского съезда; активно участвовал в разработке резолюции № 71-NQ/TW о прорывном развитии образования и подготовки кадров, резолюции № 72-NQ/TW о ряде прорывных решений по усилению защиты, охраны и повышению уровня здоровья населения. Одновременно Комитет консультировал по совершенствованию законодательства в сферах образования и подготовки кадров; здравоохранения, труда, занятости, социального страхования и др.
Председатель Национального собрания обозначил ряд ключевых задач, на которые предложил Комитету обратить внимание в ближайшее время.
Комитету необходимо уделять внимание политико-идеологическому воспитанию среди кадров и членов Партии, особенно в текущей обстановке; усилить внутреннюю проверку и надзор, не допускать деградации политической идеологии, морали и образа жизни.
Председатель Национального собрания потребовал от Партийного комитета Комитета по культуре и социальным вопросам разработать конкретную программу действий, строго ориентированную на цели в области культуры и социальной политики, определённые резолюцией XIV Всевьетнамского съезда Партии.
Председатель Национального собрания подчеркнул, что 2025 год является годом реализации революции по перестройке страны в части упорядочения организационной структуры аппарата. Комитет активно консультировал Политбюро, Секретариат, Партийный комитет Национального собрания, Постоянный комитет Национального собрания по вопросам совершенствования структуры комитетов Национального собрания, реорганизации министерств, ведомств и организации органов власти провинциального и коммунального уровней.