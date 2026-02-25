Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Председатель Национального собрания поручил задачи комитетам Национального собрания

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман дал указания комитетам по выполнению ключевых задач 2026 года, повышению качества работы и подготовке к успешному проведению выборов.
Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман выступает. Фото: ВИА

По случаю начала весны года Бинь Нго 2026 утром 24 февраля в штаб-квартире органов Национального собрания Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман провёл рабочие встречи с комитетами Национального собрания по вопросам реализации ключевых задач в 2026 году.

Проактивно вносить предложения и инициативы в сфере культуры и социальной политики

Выразив удовлетворение визитом и рабочей встречей с Комитетом по культуре и социальным вопросам, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман отметил, что в 2025 году и за весь прошедший срок полномочий Комитет успешно выполнил возложенные задачи и достиг достаточно всесторонних результатов.

В сфере законотворчества за весь срок полномочий Комитет выступил ответственным за экспертизу 20 законопроектов, 6 резолюций Национального собрания, 1 ордонанса и 6 резолюций Постоянного комитета Национального собрания.

В частности, в 2025 году Комитет принял участие и внёс множество важных предложений в проекты документов XIV Всевьетнамского съезда; активно участвовал в разработке резолюции № 71-NQ/TW о прорывном развитии образования и подготовки кадров, резолюции № 72-NQ/TW о ряде прорывных решений по усилению защиты, охраны и повышению уровня здоровья населения. Одновременно Комитет консультировал по совершенствованию законодательства в сферах образования и подготовки кадров; здравоохранения, труда, занятости, социального страхования и др.

Председатель Национального собрания обозначил ряд ключевых задач, на которые предложил Комитету обратить внимание в ближайшее время.

Комитету необходимо уделять внимание политико-идеологическому воспитанию среди кадров и членов Партии, особенно в текущей обстановке; усилить внутреннюю проверку и надзор, не допускать деградации политической идеологии, морали и образа жизни.

Председатель Национального собрания потребовал от Партийного комитета Комитета по культуре и социальным вопросам разработать конкретную программу действий, строго ориентированную на цели в области культуры и социальной политики, определённые резолюцией XIV Всевьетнамского съезда Партии.

Председатель Национального собрания подчеркнул, что 2025 год является годом реализации революции по перестройке страны в части упорядочения организационной структуры аппарата. Комитет активно консультировал Политбюро, Секретариат, Партийный комитет Национального собрания, Постоянный комитет Национального собрания по вопросам совершенствования структуры комитетов Национального собрания, реорганизации министерств, ведомств и организации органов власти провинциального и коммунального уровней.

 

