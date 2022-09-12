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Председатель Национального собрания Камбоджи начал свой визит во Вьетнам
По приглашению председателя НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ, председатель НС Камбоджи Самдеч Хенг Самрин во главе высокопоставленной делегации камбоджийского парламента прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам с 12 по 14 сентября.
Это важное внешнеполитическое мероприятие по сотрудничеству между НС Вьетнама и НС Камбоджи, которое проходит в Году вьетнамо-камбоджийской дружбы 2022 и посвящается 55-летию установления дипломатических отношений между двумя странами (24 июня 1967 г. – 24 июня 2022 г.).
В состав делегации НС Камбоджи входят вице-премьер страны, министр по связям с НС, Сенатом и инспекции, глава Группы парламентариев группы камбоджийско-вьетнамской дружбы г-жа Мен Сам Ан; председатель парламентского Комитета по экономическим, финансовым, банковским и аудиторским вопросам, замглавы группы парламентариев камбоджийско-вьетнамской дружбы г-н Чхеанг Вун; председатель Комитета по инвестиционному планированию, сельскому хозяйству, развитию деревни, экологии и водным ресурсам г-н Лой Софат; председатель Комитета по иностранным делам, международному сотрудничеству, информации и коммуникациям г-н Суос Яра и другие.
Самдеч Хенг Самрин родился 25 мая 1934 года в камбоджийской провинции Кампонгтям. Он начал участвовать в революции в 1959 году, вступил в правящую партию Камбоджи 25 мая 1961 года, занимал ряд важных должностей в революционной деятельности и вооруженных силах страны.
В декабре 1978 года он был избран на пост председателя Единого фронта национального спасения Камбоджи; в январе 1979 года был назначен на пост председателя Революционного народного совета Народной Республики Камбоджа.
Также в январе 1979 года на III съезде Камбоджийской народной партии Хенг Самрин был избран в состав Центрального комитета Камбоджийской народной партии.
На IV съезде партии в мае 1981 года он был избран в члены ЦК Камбоджийской народной партии и Политбюро, а также был избран НС Народной Республики Камбоджа на пост председателя Государственного совета.
В декабре 1981 года Хенг Самрин стал генеральным секретарем ЦК Камбоджийской народной партии; на V съезде партии в октябре 1985 года был переизбран на пост генерального секретаря ЦК Камбоджийской народной партии.
С октября 1991 года он занимает пост почетного председателя Камбоджийской народной партии. В 1993 году король Камбоджи Нородом Сианук назначил его на пост верховного советника Королевства.
В мае 1993 года Хенг Самрин стал депутатом НС Камбоджи I созыва; в мае 1998 года вступил в должность первого заместителя председателя НС Камбоджи II созыва; с мая 2003 года продолжил занимать пост первого заместителя председателя НС Камбоджи.
В 2005 году он был избран председателем НС Камбоджи III созыва; с 2007 года занимает и должность председателя Национального совета Фронта солидарности и развития Отечества.
С 2008 по 2018 год он занимал пост председателя НС Камбоджи IV и V созывов; с сентября 2018 года – председатель НС Камбоджи VI созыва на пятилетний срок.
В настоящее время Самдеч Хенг Самрин занимает должности председателя НС Камбоджи, председателя Национального совета Фронта солидарности и развития Отечества, почетного председателя Камбоджийской народной партии.