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Председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман и супруга посетили клуб Вовинам в Сенегале

По сообщению специального корреспондента ВИА, во второй половине дня 23 июля (по местному времени), в рамках официального визита в Сенегал, председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман и его супруга Нгуен Тхи Тхань Нга вместе с председателем Национального собрания Сенегала Маликом Ндиай и членами высокопоставленной делегации Вьетнама посетили клуб Вовинам в столице Дакар. Гости стали свидетелями впечатляющих показательных выступлений, подготовленных учениками Федерации Вовинам Сенегала.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и его жена с делегатами и учениками Сенегальской федерации Вовинам. Фото: ВИА  
Президент Федерации Вовинам Сенегала доктор Дьомайе Дьенг подчеркнул, что для служения обществу необходимо обладать хорошим здоровьем. Боевые искусства воспитывают бойцов, превращая их в достойных граждан, которые активно участвуют в развитии страны, в общественной жизни и вносят вклад в общее благо.

По словам доктора Дьенга, через искусство Вовинам ученики клуба активно способствуют популяризации вьетнамской культуры в Сенегале, укрепляя дружественные отношения между Вьетнамом и Сенегалом. Боевой путь Вовинам передаёт гуманистические ценности, идеи мира и доброжелательности.

Дух Вовинам, или Вьетнамское боевое искусство, представляет собой сочетание боевого искусства и философии, направленных на всестороннее развитие человека как в физическом, так и в духовном аспектах. Это не просто техника самообороны, но и путь нравственного воспитания, формирования личности и социальной ответственности.

Вовинам стал широко распространённым боевым искусством в Сенегале, с около 3000 учеников по всей стране, что ставит Сенегал на второе место в Африке после Алжира. В стране была создана Ассоциация Вовинам, входящая в состав Всемирной федерации Вовинам. Президент Сенегала Бассиуру Дьомайе Фай также является учеником Вовинам.

По случаю визита председатель Национального собрания Чан Тхань Ман вручил символический подарок — макет здания вьетнамского парламента — Федерации Вовинам Сенегала. В ответ доктор Дьомайе Дьенг преподнёс памятный подарок председателю Национального собрания Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

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