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Председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман и супруга посетили клуб Вовинам в Сенегале
По словам доктора Дьенга, через искусство Вовинам ученики клуба активно способствуют популяризации вьетнамской культуры в Сенегале, укрепляя дружественные отношения между Вьетнамом и Сенегалом. Боевой путь Вовинам передаёт гуманистические ценности, идеи мира и доброжелательности.
Дух Вовинам, или Вьетнамское боевое искусство, представляет собой сочетание боевого искусства и философии, направленных на всестороннее развитие человека как в физическом, так и в духовном аспектах. Это не просто техника самообороны, но и путь нравственного воспитания, формирования личности и социальной ответственности.
Вовинам стал широко распространённым боевым искусством в Сенегале, с около 3000 учеников по всей стране, что ставит Сенегал на второе место в Африке после Алжира. В стране была создана Ассоциация Вовинам, входящая в состав Всемирной федерации Вовинам. Президент Сенегала Бассиуру Дьомайе Фай также является учеником Вовинам.
По случаю визита председатель Национального собрания Чан Тхань Ман вручил символический подарок — макет здания вьетнамского парламента — Федерации Вовинам Сенегала. В ответ доктор Дьомайе Дьенг преподнёс памятный подарок председателю Национального собрания Вьетнама.