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Председатель Национального собрания Вьетнама принял губернатора Джакарты

Председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Выонг Динь Хюэ 6 августа принял губернатора Джакарты Херу Буди Хартоно в рамках своего официального визита в Индонезию.
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ (слева) принимает губернатора Джакарты Херу Буди Хартоно. Фото: ВИA  
Председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Выонг Динь Хюэ 6 августа принял губернатора Джакарты Херу Буди Хартоно в рамках своего официального визита в Индонезию.

Председатель НС Хюэ сообщил губернатору, что целью его визита является укрепление отношений между двумя странами по всем каналам и на всех уровнях, в том числе по каналам партии, парламента и правительства, сотрудничество между населенными пунктами и обмен между людьми.

Он выразил надежду, что столицы Ханоя и Джакарты активизируют сотрудничество и обменяются опытом развития, тем более что в скором времени ожидается запуск прямого авиасообщения между ними.

Он сказал, что Национальное собрание Вьетнама только что одобрило продление срока действия туристических электронных виз с 30 до 90 дней, а также увеличение срока временного пребывания иностранцев с 15 до 45 дней с 15 августа, что облегчит поездки представителей бизнеса и населения двух стран.

Органы НС Вьетнама и Ханоя находятся в процессе разработки Закона о капитале (с поправками) и хотят изучить опыт Джакарты, особенно ее специфическую политику, добавил председатель НС Хюэ.

Хартоно выразил надежду, что Ханой и Джакарта, установившие побратимские отношения в 2004 г., продолжат наращивать обмен опытом и сотрудничество в области транспорта, городского управления, сферы услуг; будут развивать взаимодействие через промышленно-торговую палату Джакарты, а также соответствующие ведомства Ханоя.

ВИА/ИЖВ

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