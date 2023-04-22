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Председатель Национального собрания Вьетнама и Кубы открыли два завода в Зоне особого развития Мариэль
Также присутствовали руководители профильных министерств и ведомств двух стран.
* На церемонии открытия завода Сухель - TBV Чан Нгок Туан, председатель и генеральный директор компании Тхайбинь, сказал, что компания уже 25 лет работает и ведет бизнес на Кубе, набирая и обучение 500 местных рабочих.
Завод Сухель - TBV может удовлетворить 100% потребностей кубинских потребителей и экспортировать в страны Латинской Америки. В дальнейшем компания установит больше солнечных парков мощностью до 1000 МВт. к 2030 году.
Ана Тересита Гонсалес Фрага, первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы, подчеркнула, что это очень важные для Кубы проекты, напрямую связанные с развитием солнечной энергетики и производством моющих средств для внутреннего потребления и экспорта.
По словам г-жи Аны Тереситы Гонсалес Фрага, Вьетнам является азиатской страной с наибольшим присутствием в Зоне Мариэль, с 5 проектами с общим обещанным капиталом более 160 миллионов долларов США.
На церемонии генеральный директор Сухель - TBV Нгуен Лам Дьен и заместитель генерального директора завода г-жа Изабель Матинес Рамирес вручили символически 24 тонн стирального порошка для поддержки системы здравоохранения провинции Артемиса.
Делегаты, присутствовавшие на церемонии открытия, также наблюдали через экран за церемонией передачи солнечных батарей мощностью 5 кВтч из Солнечного парка в больницу Мариэль Орландо Сантана и за открытием Парка солнечной энергии.
* Стартовал второй этап промышленного парка ВиМариэль (ViMariel).
Выступая на церемонии закладки фундамента второго этапа промышленного парка ВиМариэль, Зона особого развития Мариэль, заместитель министра Ана Тересита Гонсаслес Фрага высоко оценила совместные усилия Акционерного общества ВиМариэль и Управления Зоны особого развития Мариэль по привлечению инвесторов для создания новых видов деятельности в ключевых областях, которые помогают развитию экономики Кубы. Г-жа Ана Тересита Гонсаслес Фрага подчеркнула, что эта церемония закладки фундамента второго этапа подтверждает прочность и развитие экономических отношений между Кубой и Вьетнамом.
Министр строительства Вьетнама Нгуен Тхань Нги высоко оценил усилия компании ВиМариэль по преодолению трудностей во время пандемии COVID-19 для завершения строительства первого этапа. Компания привлекла 4 иностранных инвесторов и ведет переговоры со многими другими инвесторами.
Также на этом мероприятии министр Нгуен Тхань Нги стал свидетелем вручения кубинским правительством инвестиционного сертификата вьетнамской компании Agri-VMA на инвестиции в производство кормов для животных в индустриальном парке ВиМариэль.
Компания ВиМариэль создана в 2018 году для инвестирования в строительство, управления и эксплуатации инфраструктуры индустриального парка площадью 156 га в Зоне особого развития Мариэль с общим инвестиционным капиталом 41 млн долларов США. Это первое иностранное предприятие, которому правительство Кубы предоставило право землепользования для привлечения инвестиций в области производства продуктов питания, продовольствия, товаров народного потребления, строительных материалов, электронной промышленности.
* Перспективы сотрудничества в области биотехнологии
Также в Зоне особого развития Мариэль председатель НС Выонг Динь Хюэ, председатель НС Кубы Эстебан Ласо Эрнандес и представители министерств и ведомств двух стран посетили Кубинский центр биотехнологии и генетики (CIGB) Кубинской фармацевтической и биотехнологической Корпорации (BioCubaFarma).
BioCubaFarma поставляет на внутренний рынок около 1.000 наименований продукции, в том числе медицинское оборудование, лекарства...; в котором 757 продуктов служат системе общественного здравоохранения. Одними из выдающихся продуктов компании являются вакцина против менингита, гепатита В, вакцина против COVID-19… Вся эта технология производства вакцин полностью автономна Кубой.
BioCubaFarma и вьетнамская T&T Group подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области фармацевтики, медицинского оборудования и биотехнологий.