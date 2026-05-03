Председатель Национального собрания Вьетнама встретился с премьер-министром Японии

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман (справа) и премьер-министр Японии Такаити Санаэ. Фото: ВИА

Председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Чан Тхань Ман 2 мая в Ханое встретился с премьер-министром Японии Такаити Санаэ, подтвердив, что законодательный орган Вьетнама продолжит активно осуществлять надзор за продвижением двусторонних обязательств и соглашений о сотрудничестве, особенно в сферах экономики, торговли и инвестиций.

Председатель НС собрания Чан Тхань Ман поздравил премьер-министра Такаити Санаэ и Либерально-демократическую партию (ЛДП) с убедительной победой на выборах в Палату представителей в феврале 2026 года и её переизбранием на пост премьер-министра.

Премьер-министр Такаити Санаэ также поздравила председателя НС Чан Тхань Мана с переизбранием на должность руководителя законодательного органа 16-го созыва.

Оба руководителя выразили удовлетворение активным и содержательным развитием всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией, подчеркнув важность парламентского сотрудничества. Они договорились и далее укреплять политическое доверие, обмены на высоком уровне и взаимодействие между профильными комитетами двух законодательных органов, а также сотрудничество между группами парламентариев дружбы, молодыми депутатами и женщинами-законодателями.

На встрече между председателем Национального собрания Чан Тхань Маном и премьер-министром Японии Такаити Санаэ. Фото: ВИА.

Премьер-министр Такаити Санаэ высоко оценила роль двусторонних парламентских групп дружбы, отметив, что премьер-министр Ле Минь Хынг занимал пост председателя Группы парламентариев дружбы Вьетнам - Япония.

Председатель Чан Тхань Ман также сообщил, что Национальное собрание 16-го созыва в ближайшее время проведёт реорганизацию парламентских групп дружбы, при этом группа Вьетнам - Япония продолжит играть ключевую роль.

Он высоко оценил вклад Японии посредством прямых инвестиций и официальной помощи развитию в социально-экономическое развитие Вьетнама и подтвердил готовность создать прозрачную и благоприятную правовую среду для иностранных инвесторов, включая японских. Он призвал правительство Японии продолжать предоставлять ОПР нового поколения и содействовать реализации крупных высокотехнологичных проектов в секторах, где Япония обладает сильными сторонами, а Вьетнам - потребностями.

Ссылаясь на взаимодополняющие преимущества, он предложил углубить сотрудничество в сферах технологий, полупроводников, стратегических цепочек поставок, искусственного интеллекта, возобновляемой и чистой энергетики, цифровой трансформации, биотехнологий и умной инфраструктуры.

Премьер-министр Такаити Санаэ выразила поддержку Японией повестки реформ и целей развития Вьетнама, подтвердив стремление Японии сопровождать Вьетнам на новом этапе развития, а также активизировать сотрудничество и обмены по партийной линии и линии Национального собрания.

Япония продолжит поддерживать Вьетнам и сотрудничать с ним в обеспечении экономической и энергетической безопасности, при этом высший приоритет будет отдан взаимодействию в высокотехнологичных секторах, таких как ИИ, полупроводники и космические технологии, подчеркнула руководитель Японии.

Она также предложила, чтобы Национальное собрание Вьетнама поддержало скорейшую ратификацию соглашений между правительствами двух стран о развитии Вьетнамско-японского университета и проектах безвозмездной помощи.

Принимающая сторона выразила благодарность и призвала правительство Японии продолжать защищать законные права и интересы почти 700 тысяч вьетнамских граждан, проживающих, обучающихся и работающих в Японии, которые служат важным мостом дружбы между двумя странами.

Отметив сотрудничество с Японией в городе Кантхо, включая строительство моста Кантхо, японские инвестиции, образование и развитие трудовых ресурсов, он выразил желание и далее активизировать обмены между местностями и народами, особенно между Кантхо и Японией.

Премьер-министр Такаити Санаэ отметила, что правительство Японии принимает меры для обеспечения стабильных условий жизни и работы иностранных резидентов, включая граждан Вьетнама, а также для решения консульских вопросов. Она также выразила стремление в ближайшее время и дальше продвигать обмены между народами.

Она высоко оценила вклад Вьетнама в успех Всемирной выставки Expo Osaka Kansai 2025 и поблагодарила его за это, а также за принятие приглашения участвовать в Международной садоводческой выставке 2027 года (GREEN EXPO) в Йокогаме.

На фоне сложной глобальной и региональной обстановки председатель Чан Тхань Ман подтвердил, что Национальное собрание Вьетнама рассчитывает продолжать тесную координацию с Парламентом Японии на многосторонних парламентских форумах, таких как Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум и Межпарламентский союз.

По этому случаю председатель пригласил спикера Палаты представителей Японии Мори Эйсукэ посетить Вьетнам в ближайшее время.