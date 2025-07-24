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Председатель Национального собрания Вьетнама встретился с Премьер-министром Сенегала

По сообщению специального корреспондента ВИА, во второй половине дня 23 июля (по местному времени), в рамках официального визита в Сенегал, Председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Чан Тхань Ман провёл встречу с Премьер-министром Сенегала Усманом Сонко в резиденции премьер-министра.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман встретился с Премьер-министром Сенегала Усманом Сонко. Фото: ВИА  
Премьер-министр Усман Сонко тепло приветствовал Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана и высокопоставленную делегацию Вьетнама, выразив радость в связи с визитом. Он отметил, что и Президент, и Премьер-министр Сенегала стремятся продвигать сотрудничество с Вьетнамом как ключевое направление южно-южного партнёрства Сенегала. Глава Правительства также выразил желание в ближайшее время посетить Вьетнам для обсуждения конкретных возможностей сотрудничества между двумя странами.

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман выразил надежду, что две страны вступят в новый этап сотрудничества во имя развития и процветания народов обеих стран.

По случаю встречи Председатель Чан Тхань Ман с уважением передал Премьер-министру Усману Сонко приветствия от Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, Президента Лыонг Кыонга и Премьер-министра Фам Минь Тьиня.

Председатель НС подчеркнул, что, обладая значительным потенциалом в сельском хозяйстве, Вьетнам готов совместно с Сенегалом разработать комплексную стратегию аграрного развития. Также Вьетнам заинтересован в расширении сотрудничества в таких ключевых сферах, как телекоммуникации и цифровая трансформация. Он предложил создать благоприятные условия для активизации обменов между предприятиями и гражданами двух стран.

Относительно дальнейшего сотрудничества Премьер-министр Сенегала проявил особый интерес к сельскому хозяйству и предложил конкретные направления взаимодействия: обмен опытом в выведении новых сортов растений, ирригационные технологии, внесезонное земледелие, подготовка сельскохозяйственных инженеров… Он также подтвердил, что Сенегал заинтересован в увеличении импорта риса из Вьетнама для обеспечения продовольственной безопасности.

Премьер-министр Усман Сонко приветствовал и выразил готовность создать условия для вьетнамских технологических и сервисных компаний, желающих инвестировать и вести бизнес в Сенегале. Он подчеркнул, что Вьетнам и Сенегал могут стать эффективным мостом для продвижения продукции на рынки Западной Африки и Юго-Восточной Азии.

Во время встречи стороны подчеркнули важность расширения культурных обменов между двумя странами. Они отметили, что всё большая популярность вьетнамского боевого искусства Вьетводао среди населения Сенегала является наглядным свидетельством дружбы и солидарности между двумя народами.

По завершении встречи Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и Премьер-министр Сенегала Усман Сонко стали свидетелями церемонии подписания и обмена рядом двусторонних документов, включая: Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Вьетнама и Министерством африканской интеграции и иностранных дел Сенегала; Меморандум о торговле рисом между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Министерством промышленности и торговли Сенегала; Меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама и Министерством сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и животноводства Сенегала; Намерение о развитии дружественных и партнёрских связей между городом Кантхо (Вьетнам) и городом Зигиншор (Сенегал).

ИЖВ/ВИА

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Председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман и супруга посетили клуб Вовинам в Сенегале

По сообщению специального корреспондента ВИА, во второй половине дня 23 июля (по местному времени), в рамках официального визита в Сенегал, председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман и его супруга Нгуен Тхи Тхань Нга вместе с председателем Национального собрания Сенегала Маликом Ндиай и членами высокопоставленной делегации Вьетнама посетили клуб Вовинам в столице Дакар. Гости стали свидетелями впечатляющих показательных выступлений, подготовленных учениками Федерации Вовинам Сенегала.
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