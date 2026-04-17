Председатель Национального собрания Вьетнама встретился в Турции со спикером Мажилиса Казахстана

Председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман встретился в Турции со спикером Мажилиса Казахстана Ерланом Кошановым . Фото: ВИА



Председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Чан Тхань Ман призвал парламенты Вьетнама и Казахстана играть более активную роль в совершенствовании правовой базы и содействии расширению делового сотрудничества между двумя странами в ходе встречи со спикером Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым, состоявшейся 16 апреля по местному времени в Стамбуле (Турция).

Встреча состоялась в рамках визита вьетнамского лидера в Турцию для участия в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС-152) и проведения двусторонних мероприятий.

Председатель НС Чан Тхань Ман поздравил Казахстан с недавними достижениями, включая внесение поправок в Конституцию и проведение институциональных реформ, направленных на повышение эффективности парламентской деятельности, и подтвердил, что Вьетнам рассматривает Казахстан как важного партнера в Центральной Азии, высоко оценивая при этом растущую роль и авторитет страны на международной арене.

Он подчеркнул, что традиционная дружба между двумя странами, основанная на взаимном доверии и уважении, неуклонно укрепляется и развивается. Свидетельством этого стало повышение уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства в ходе государственного визита Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Казахстан в мае 2025 года.

Говоря о межпарламентском сотрудничестве, руководитель Вьетнама призвал два парламента активизировать обмены на высоком уровне, а также контакты между молодыми и женщинами-парламентариями и профильными комитетами, расширять обмен опытом в сфере надзора, законотворчества и принятия решений по ключевым вопросам национального развития.

Он также призвал активизировать контакты, консультации и координацию на региональных и международных межпарламентских форумах. По его словам, Вьетнам стремится расширять сотрудничество в сферах образования и подготовки кадров, науки и технологий, культуры и туризма, способствуя тем самым укреплению народных обменов и взаимопонимания между двумя странами.

Со своей стороны, спикер Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов поздравил вьетнамского руководителя с избранием на пост Председателя НС 16-го созыва и выразил уверенность в том, что он будет успешно руководить парламентом в выполнении поставленных задач, продвигать парламентскую дипломатию и содействовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Он также передал поздравления от руководителей и народа Казахстана руководителям Партии и государства Вьетнама, а также всему вьетнамскому народу в связи с успешным проведением XIV всевьетнамского съезда партии, на котором были определены ключевые ориентиры развития, в особенности цель превращения Вьетнама в развитую страну с высоким уровнем дохода, а также избрано компетентное руководство, призванное вести страну на новом этапе развития.

Обе стороны приветствовали позитивную динамику в отношениях между Вьетнамом и Казахстаном в последние годы, особенно после визитов и обменов на высоком уровне, которые способствовали укреплению политического доверия и открыли новые направления сотрудничества, прежде всего в сфере туризма, обладающей значительным потенциалом.

Стороны договорились укреплять координацию в законодательной и надзорной деятельности, чтобы создать благоприятную правовую основу и обеспечить эффективную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе недавних визитов на высоком уровне.

Обе стороны также выразили готовность продолжать тесную координацию на многосторонних межпарламентских форумах, прежде всего в рамках МПС, содействуя повышению роли парламентов в продвижении многосторонности и уважения международного права, а также в укреплении мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

Пользуясь случаем, Председатель НС Чан Тхань Ман пригласил спикера Мажилиса посетить Вьетнам с официальным визитом в удобное для него время. Казахстанский руководитель с удовлетворением принял приглашение и, в свою очередь, пригласил вьетнамского лидера посетить Казахстан.