Председатель Национального Собрания высоко оценил вклад женщин-депутатов

Председатель Национального Собрания Выонг Динь Хюэ вручает цветы группе женщин-депутатов. Фото: Зоан Тан/ВИА

Председатель Национального Собрания Выонг Динь Хюэ вручает цветы группе женщин-депутатов. Фото: Зоан Тан/ВИА

По его словам, созданная в 12-м законодательном органе группа стала форумом, на котором женщины-законодатели могут делиться опытом и поддерживать друг друга в выполнении своей роли.

В НС 15-го созыва группа женщин-депутатов насчитывает 151 человек или более 30% от общего числа депутатов.

Выонг Динь Хью попросил группу и дальше реформировать свои методы работы, сосредоточив внимание на конкретных действиях, чтобы помочь своим членам выполнять свои обязанности, способствуя повышению качества работы и эффективности НС.

Главный депутат предложил группе разработать годовые оперативные программы, которые, по его словам, должны быть согласованы с рабочими программами и содержанием заседаний НС.

Женщины-депутаты должны показать свою роль в построении и совершенствовании политики и законов по гендерному равенству, выступать за женщин в процессе принятия решений по важным вопросам страны и защищать права детей и обездоленных групп, продолжил он.

Он также призывает группу активизировать международное сотрудничество, а также развивать связи с группами женщин-депутатов народных советов в некоторых городах и провинциях.

Выонг Динь Хюэ выразил уверенность в том, что с их высоким чувством ответственности, знаниями, способностями и опытом депутаты - женщины внесут больший вклад в развитие страны.