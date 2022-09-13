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Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ совершил переговоры с камбоджийским коллегой Самдеком Хенг Самрином

По приглашению Председателя Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ Председатель Самдек Хенг Самрин возглавил высокопоставленную делегацию Национального собрания Королевства Камбоджа во время трехдневного официального визита во Вьетнам 12-14 сентября.
  Во время переговоров. (Фото: Зоан Тан/ВИА)  

Во второй половине дня 12 сентября в Доме НС в Ханое Выонг Динь Хюэ провел церемонию встречи Самдека Хенга Самрина и высокопоставленной делегации НС Королевства Камбоджа. Сразу после церемонии встречи стороны провели переговоры.

Выонг Динь Хюэ и Самдек Хенг Самрин проинформировали о политической, экономической и социальной ситуации каждой страны за последнее время. Несмотря на сильное воздействие эпидемии COVID-19, экономика Камбоджи по-прежнему росла, уровень бедности постепенно снижался, а уровень жизни людей повышался. Экономика Камбоджи выросла на 2,4% в 2021 году. Камбоджа полностью открылась для иностранных туристов. Оба лидера оценили, что, несмотря на сильное воздействие эпидемии COVID-19, экономическое сотрудничество двух стран все же дало много положительных результатов. Товарооборот в 2021 году достиг 9,5 млрд долларов США, увеличившись на 79%. Вьетнам реализует 188 проектов ПИИ в Камбодже с общим капиталом 2,8 млрд долларов США, занимая первое место в АСЕАН и в пятерке крупнейших стран-инвесторов в Камбодже. Этот результат способствовал экономическому росту Вьетнама.

Два председателя НС договорились поддерживать обмен делегациями высокого уровня и межличные обмены для укрепления политической сплоченности и доверия между двумя странами, эффективно реализовывать подписанные Протоколы и Планы по сотрудничеству в области обороны и безопасности, сотрудничать в эффективном управлении пограничной безопасностью, предотвратить преступления и незаконный въезд и выезд, и строить границу мира, дружбы и солидарности. На основании результатов демаркации и посадки маркеров, 84% линии сухопутной границы было утверждено Национальным собранием двух стран, стороны сосредоточили внимание на демаркации оставшихся 16%.

  Выонг Динь Хюэ и Самдек Хенга Самрин на совместном фото. (Фото: Зоан Тан/ВИА)  

Выонг Динь Хюэ предложил обеим сторонам в ближайшее время завершить «Генеральный план по соединению двух экономик Вьетнама и Камбоджи до 2030 года», вскоре подписать соглашение о приграничной торговле, эффективно реализовать Меморандум о взаимопонимании по развитию и подключению инфраструктуры приграничной торговли, эффективной реализации Соглашения о поощрении и защите инвестиций и Соглашения об избежании двойного налогообложения...

В ходе беседы Самдек Хенг Самрин поблагодарил за подаренное Партией, государством и народом Вьетнама административное здание НС Камбоджи, отметив, что строительство здания должно быть завершено в начале 2024 года. По этому случаю Самдек Хенг Самрин поблагодарил Вьетнам за его большую поддержку и помощь Камбодже в прошлом и настоящем, подтвердил, что камбоджийский народ всегда будет помнить заслуги и жертвы вьетнамских добровольцев в борьбе за освобождение Камбоджи от геноцидного режима Пол Пота.

Самдек Хенг Самрин сердечно пригласил Выонг Динь Хюэ в ближайшее время посетить Камбоджу с официальным визитом и принять участие в Генеральной ассамблее AIPA-43 в Пномпене в ноябре 2022 года.

Поблагодарив Камбоджу за поддержку недавнего успешного освобождения обманутых вьетнамских работников из нелегальных заведений, Выонг Динь Хюэ надеялся, что Камбоджа будет продолжать поддерживать камбоджийцев вьетнамского происхождения в получении камбоджийского гражданства, в стабилизации жизни. Со своей стороны Самдеч Хенг Самрин заявил, что Камбоджа защищает законные права и интересы граждан вьетнамского происхождения в Камбодже, а также вьетнамских предприятий, инвестирующих в Камбоджу.

Председатель НC Выонг Динь Хюэ предложил обеим сторонам активизировать обмены и консультации по стратегическим вопросам, связанным с безопасностью и развитием региона, а также каждой страны, поддерживать солидарность и утверждать центральную роль АСЕАН в вопросах региональной безопасности, отстаивать принципиальную позицию АСЕАН по Восточному морю, обеспечивать безопасность и свободу судоходства и пролета, укреплять доверие на основе соблюдения норм международного права, разрешать споры мирными средствами в соответствии с международным правом и Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), серьезно и полностью реализовать Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC) и вскоре принять Кодекс поведения в Восточном море (COC).

На переговорах, через Самдека Хенга Самрина Выонг Динь Хюэ передал приветствие и наилучшие пожелания здоровья камбоджийским лидерам.

* Во второй половине того же дня председатель НС Камбоджи Самдек Хенг Самрин и делегация посетили Зал традиций Национального собрания Вьетнама, выставочную площадку подземных археологических находок на территории под Домом Национального собрания.

* Вечером того же дня в Доме НС Выонг Динь Хюэ дал торжественный приём в честь Самдека Хенга Самрина и высокопоставленной делегации Национального собрания Королевства Камбоджа./.

Нянзан/ВИА

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