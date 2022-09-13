Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ совершил переговоры с камбоджийским коллегой Самдеком Хенг Самрином

Во время переговоров. (Фото: Зоан Тан/ВИА)

Во второй половине дня 12 сентября в Доме НС в Ханое Выонг Динь Хюэ провел церемонию встречи Самдека Хенга Самрина и высокопоставленной делегации НС Королевства Камбоджа. Сразу после церемонии встречи стороны провели переговоры.

Выонг Динь Хюэ и Самдек Хенг Самрин проинформировали о политической, экономической и социальной ситуации каждой страны за последнее время. Несмотря на сильное воздействие эпидемии COVID-19, экономика Камбоджи по-прежнему росла, уровень бедности постепенно снижался, а уровень жизни людей повышался. Экономика Камбоджи выросла на 2,4% в 2021 году. Камбоджа полностью открылась для иностранных туристов. Оба лидера оценили, что, несмотря на сильное воздействие эпидемии COVID-19, экономическое сотрудничество двух стран все же дало много положительных результатов. Товарооборот в 2021 году достиг 9,5 млрд долларов США, увеличившись на 79%. Вьетнам реализует 188 проектов ПИИ в Камбодже с общим капиталом 2,8 млрд долларов США, занимая первое место в АСЕАН и в пятерке крупнейших стран-инвесторов в Камбодже. Этот результат способствовал экономическому росту Вьетнама.

Два председателя НС договорились поддерживать обмен делегациями высокого уровня и межличные обмены для укрепления политической сплоченности и доверия между двумя странами, эффективно реализовывать подписанные Протоколы и Планы по сотрудничеству в области обороны и безопасности, сотрудничать в эффективном управлении пограничной безопасностью, предотвратить преступления и незаконный въезд и выезд, и строить границу мира, дружбы и солидарности. На основании результатов демаркации и посадки маркеров, 84% линии сухопутной границы было утверждено Национальным собранием двух стран, стороны сосредоточили внимание на демаркации оставшихся 16%.

Выонг Динь Хюэ и Самдек Хенга Самрин на совместном фото. (Фото: Зоан Тан/ВИА)

Выонг Динь Хюэ предложил обеим сторонам в ближайшее время завершить «Генеральный план по соединению двух экономик Вьетнама и Камбоджи до 2030 года», вскоре подписать соглашение о приграничной торговле, эффективно реализовать Меморандум о взаимопонимании по развитию и подключению инфраструктуры приграничной торговли, эффективной реализации Соглашения о поощрении и защите инвестиций и Соглашения об избежании двойного налогообложения...

В ходе беседы Самдек Хенг Самрин поблагодарил за подаренное Партией, государством и народом Вьетнама административное здание НС Камбоджи, отметив, что строительство здания должно быть завершено в начале 2024 года. По этому случаю Самдек Хенг Самрин поблагодарил Вьетнам за его большую поддержку и помощь Камбодже в прошлом и настоящем, подтвердил, что камбоджийский народ всегда будет помнить заслуги и жертвы вьетнамских добровольцев в борьбе за освобождение Камбоджи от геноцидного режима Пол Пота.

Самдек Хенг Самрин сердечно пригласил Выонг Динь Хюэ в ближайшее время посетить Камбоджу с официальным визитом и принять участие в Генеральной ассамблее AIPA-43 в Пномпене в ноябре 2022 года.

Поблагодарив Камбоджу за поддержку недавнего успешного освобождения обманутых вьетнамских работников из нелегальных заведений, Выонг Динь Хюэ надеялся, что Камбоджа будет продолжать поддерживать камбоджийцев вьетнамского происхождения в получении камбоджийского гражданства, в стабилизации жизни. Со своей стороны Самдеч Хенг Самрин заявил, что Камбоджа защищает законные права и интересы граждан вьетнамского происхождения в Камбодже, а также вьетнамских предприятий, инвестирующих в Камбоджу.

Председатель НC Выонг Динь Хюэ предложил обеим сторонам активизировать обмены и консультации по стратегическим вопросам, связанным с безопасностью и развитием региона, а также каждой страны, поддерживать солидарность и утверждать центральную роль АСЕАН в вопросах региональной безопасности, отстаивать принципиальную позицию АСЕАН по Восточному морю, обеспечивать безопасность и свободу судоходства и пролета, укреплять доверие на основе соблюдения норм международного права, разрешать споры мирными средствами в соответствии с международным правом и Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), серьезно и полностью реализовать Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC) и вскоре принять Кодекс поведения в Восточном море (COC).

На переговорах, через Самдека Хенга Самрина Выонг Динь Хюэ передал приветствие и наилучшие пожелания здоровья камбоджийским лидерам.

* Во второй половине того же дня председатель НС Камбоджи Самдек Хенг Самрин и делегация посетили Зал традиций Национального собрания Вьетнама, выставочную площадку подземных археологических находок на территории под Домом Национального собрания.

* Вечером того же дня в Доме НС Выонг Динь Хюэ дал торжественный приём в честь Самдека Хенга Самрина и высокопоставленной делегации Национального собрания Королевства Камбоджа./.