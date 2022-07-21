Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ принял заместителя председателя Национального собрания Лаоса

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ принял заместителя председателя НС Лаоса Сунтона Шаячака. Фото: ВИА

Во второй половине дня 20 июля в Доме Национального собрания член Политбюро, председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ принял секретаря ЦК партии, заместителя секретаря ЦК парторганизации НС, заместителя председателя НС Лаоса, председателя парламентской группы вьетнамско-лаосской дружбы Сунтона Шаячака.

От имени НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ тепло приветствовал Сунтона Шаячака и делегацию НС Лаоса с визитом во Вьетнаме.

От имени делегации Сунтон Шаячак тепло поздравила Выонг Динь Хюэ с награждением Национальной золотым орденом, высшей наградой Лаоса, что свидетельствует о большом вкладе Выонг Динь Хюэ в развитие особых отношений солидарности между Вьетнамом и Лаосом.

Сунтон Шаячак выразила свое впечатление, увидев большие и всеобъемлющие достижения Вьетнама, особенно в выполнении двойной задачи по предотвращению и борьбе с эпидемией COVID-19, восстановлению и развитию экономики.

На встрече Выонг Динь Хюэ и Сунтон Шаячак отметили, что торжественное собрание, посвященное 60-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Лаосом и 45-летию подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Вьетнамом и Лаосом 18 июля в двух столицах привлекло широкое внимание жителей двух стран и было высоко оценено общественностью.

Выступления на собрании Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и Генерального секретаря, президента Лаоса Тонглуна Сисулита определили девизы и ориентиры для двух Партий, государств и народов в дальнейшем развитии великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом.

Что касается отношений между двумя законодательными органами, Сунтон Шаячак согласился с оценкой Выонг Динь Хюэ о том, что в 2022 году обе стороны проводят много совместных мероприятий, особенно усиливают обмен делегаций, организуют семинары для обмена опытом в области законодательства, надзора и принятия решений по важным общегосударственным вопросам.

Наряду с укреплением сотрудничества между двумя Национальными Собраниями Выонг Динь Хюэ предложил обеим сторонам увеличить обмен делегациями Народных Советов населенных пунктов, особенно тех, которые имеют общую границу, городов-побратимов.

В целях конкретизации нового соглашения о сотрудничестве, подписанного в мае 2022 года, Выонг Динь Хюэ предложил обеим сторонам разработать ежегодные планы по мониторингу и стимулированию проектов сотрудничества между министерствами и секторами.

На встрече Выонг Динь Хюэ выразил честь и гордость в связи с награждением высшим орденом Лаоса, подтвердив, что он сделает все возможное вместе с товарищами в Политбюро, Секретариате, развивая «вечно зеленую, вечно устойчивую» особую солидарность и всестороннее сотрудничество между двумя Партиями, двумя государствами и народами Вьетнама и Лаоса.



