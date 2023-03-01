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Председатель Национального Собрания Выонг Динь Хюэ принял генерального финансового директора Samsung Electronics

Во второй половине дня 28 февраля в Доме Национальной Собрания (НС) председатель Выонг Динь Хюэ принял г-на Пак Харк Кю, Генерального финансового директора компании Samsung Electronics.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ принимает генерального директора Samsung Electronics Group Пака Харк Кю. Фото: Доан Тан/ВИА  
На встрече Выонг Динь Хюэ поздравил Samsung с успехами работы и высоко оценил бизнес-результаты комплекса компаний Samsung во Вьетнаме.

Информируя конкретные результаты в 2022 году, включая экспортный оборот в размере 65 миллиардов долларов США, накопленные инвестиции Samsung во Вьетнаме на уровне 20 миллиардов долларов США, открытие центра исследований и разработок стоимостью 220 миллионов долларов США, Пак Харк Кю отметил, что Samsung приложит все усилия, чтобы превратить центр в глобальный центр разработок.

Пак Харк Кю подчеркнул, что НС и правительство Вьетнама создали очень хорошую инвестиционную среду. Компания приложит все усилия, чтобы внести свой вклад в качестве крупнейшего и долгосрочного инвестиционного предприятия во Вьетнаме.

Поблагодарив за комментария и высказывания генерального директора Samsung Electronics, Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам всегда заботится о защите законных интересов иностранных инвесторов, в том числе Samsung. Он высоко оценил усилия Samsung по поддержке отраслевых партнеров в экосистеме Samsung во Вьетнаме, строительству НИОКР в Ханое. Председатель НС предложил Samsung продолжать уделять внимание развитию полупроводниковых технологий во Вьетнаме.

На встрече стороны также обсудили ряд вопросов, связанных с применением глобальной минимальной налоговой ставки Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в связи с чем Выонг Динь Хюэ отметил, что вьетнамски власти очень активно изучают этот вопрос, направлены на интернализацию его, особенно продвигают процесс внесения поправок в Закон о подоходном налоге с предприятий. Председатель НС подчеркнул, что Вьетнам обязан соблюдать обязательства ОЭСР по глобальному минимальному налогу, и защита интересов крупных инвесторов должна основываться на обеспечение интересов мелких инвесторов, законных интересов как инвесторов, так и государства.

ВИА/ИЖВ

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