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Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ отбыл с официальным визитом в Лаос

Утром 15 мая член Политбюро, Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ возглавляет высокопоставленную делегацию Национального собрания Вьетнама, отбывшую из Ханоя с официальным визитом в Лаосскую Народно-Демократическую Республику.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ. Фото: ВИА  

Утром 15 мая член Политбюро, Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ возглавляет высокопоставленную делегацию Национального собрания Вьетнама, отбывшую из Ханоя с официальным визитом в Лаосскую Народно-Демократическую Республику.

По приглашению председателя Национального собрания Лаоса Сайсомфона Пхомвихана утром 15 мая член Политбюро, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ возглавил высокопоставленную делегацию Национального собрания Вьетнама, которая покинула Ханой с официальным визитом в Лаосскую Народно-Демократическую Республику.

В состав высокопоставленной делегации Национального собрания Вьетнама входят член ЦК КПВ, заместитель председателя Национального собрания Нгуен Дык Хай; члены ЦК КПВ, члены Постоянного комитета Национального собрания: генеральный секретарь Национального собрания, Заведующий Канцелярией Национального собрания Буй Ван Кыонг, председатель комитета Национального собрания по внешним связям Ву Хай Ха, председатель Совета Национального собрания по делам этнических меньшинств И Тхань Ха Ни Кдам, председатель комитета Национального собрания по экономическим вопросам Ву Хонг Тхань, председатель Комитета Национального собрания по обороне и безопасности Ле Тан Той; руководители ЦК Отечественного фронта Вьетнама, министерств, отраслей и населенных пунктов, граничащих с Лаосом и имеющих побратимские отношения с рядом населенных пунктов Лаоса.

Вьетнам и Лаос совместно реализуют множество практических мероприятий, посвященных двум важным историческим дням вьетнамско-лаосских отношений в 2022 году, в том числе 60-летию установления дипломатических отношений и 45-летию подписания договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

ВИА

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