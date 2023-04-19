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Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ начинает официальный визит на Кубу

Ровно в 14:50 18 апреля (по местному времени) в аэропорт им. Хосе Марти, столица Гаваны Республики Куба прибыл член Политбюро, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ во главе высокопоставленной делегации Национального собрания Вьетнама
Делегаты встречают председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ в аэропорту имени Хосе Марти. Фото: Зоан Тан/ВИА
Ровно в 14:50 18 апреля (по местному времени) в аэропорт им. Хосе Марти, столица Гаваны Республики Куба прибыл член Политбюро, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ во главе высокопоставленной делегации Национального собрания Вьетнама, начиная официальный визит на Кубу по приглашению председателя Национального собрания Эстебана Ласо Эрнандеса.

В аэропорту Выонг Динь Хюэ и делегацию встречали заместитель председателя Национального собрания народной власти Кубы Ана Мария Мари Мачадо, заведующий отделом международных отношений ЦК Коммунистической партии Кубы Эмилио Лосада Гарсия и глава член Комиссии по международным отношениям Национального собрания Кубы Иоланда Феррер Гомес, посол Вьетнама во Вьетнаме Ле Тхань Тунг и другие.

Визит председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ состоялся по случаю празднования в двух странах многих важных событий, таких как 62-я годовщина победы над пляжем Хирон и Декларация о социалистическом характере кубинской революции, 70-летие атаки на казармы Монкада, 60-летие создания Кубой Комитета солидарности с Южным Вьетнамом (предшественника нынешней Ассоциации дружбы Куба-Вьетнам), 50-летие первого визита лидера Фиделя Кастро Руса во Вьетнам и в освобожденный район Южного Вьетнама в дыму войны.

Ожидается, что в ходе официального визита на Кубу председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ проведет переговоры и встречи с высшим руководством кубинской Партии и государства, состоится подписание соглашений о сотрудничестве между Национальными собраниями двух стран, Выонг Динь Хюэ посетит специальную сессию Кубинской Национального собрания 10-го созыва, 62-ю годовщину победы над пляжем Хирон, присутствует на политических и творческих мероприятиях, посвященных 60-летию создания Кубинского комитета солидарности с Южным Вьетнамом, посетит бизнес-форум Вьетнам-Куба, посольство, проведет встречу с вьетнамской общиной на Кубе…

Председатель Национального собрания Вьетнама примет участие в церемонии передачи подписанных соглашений о сотрудничестве от министерств, отраслевых и местных органов власти, а также примет участие в ряде экономических, культурных и образовательных мероприятий.

Хотя географически Вьетнам и Куба далеки друг от друга, в истории современного мира редко бывают такие особые отношения, как отношения между двумя Партиями, двумя государствами и двумя народами Вьетнама и Кубы. Добрые отношения между двумя народами были построены кубинским национальным героем Хосе Марти, президентом Хо Ши Мином и президентом Фиделем Кастро и культивировались поколениями кубинских и вьетнамских лидеров.

В течение последних 60 лет, с тех пор как две страны установили дипломатические отношения, два народа Вьетнама и Кубы всегда стояли плечом к плечу в борьбе за независимость и свободу, а также в деле строительства и развития страны. Хотя в ситуации в мире происходят разные вызовы, взлеты и падения, традиционная солидарность и особая дружба между Вьетнамом и Кубой продолжают продвигаться и укрепляться по всем каналам на практической и предметной основе.

Официальный визит председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ в Республику Куба является визитом на высшем уровне вьетнамского лидера на Кубу и в Латинскую Америку в 2023 году с целью реализации внешней политики XIII съезда КПВ, Выонг Динь Хюэ также стал первым высокопоставленным иностранным лидером, приехавшим на Кубу после того, как на Кубе были проведены всеобщие выборы и избраны важные государственные должности в соответствии с Конституцией. Визит в очередной раз подтверждал, что Вьетнам всегда придает большое значение дальнейшему укреплению отношений солидарности, особой дружбы и образцовой лояльности между Вьетнамом и Кубой, способствует сотрудничеству между Национальными собраниями двух стран и в сильных областях сторон.

Корреспондент ВИА, сопровождавший делегацию, продолжит информировать о деятельности Председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ и высокопоставленной делегации Национального собрания Вьетнама на Кубу.

ИЖВ/ВИА

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