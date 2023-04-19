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Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ начинает официальный визит на Кубу
В аэропорту Выонг Динь Хюэ и делегацию встречали заместитель председателя Национального собрания народной власти Кубы Ана Мария Мари Мачадо, заведующий отделом международных отношений ЦК Коммунистической партии Кубы Эмилио Лосада Гарсия и глава член Комиссии по международным отношениям Национального собрания Кубы Иоланда Феррер Гомес, посол Вьетнама во Вьетнаме Ле Тхань Тунг и другие.
Визит председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ состоялся по случаю празднования в двух странах многих важных событий, таких как 62-я годовщина победы над пляжем Хирон и Декларация о социалистическом характере кубинской революции, 70-летие атаки на казармы Монкада, 60-летие создания Кубой Комитета солидарности с Южным Вьетнамом (предшественника нынешней Ассоциации дружбы Куба-Вьетнам), 50-летие первого визита лидера Фиделя Кастро Руса во Вьетнам и в освобожденный район Южного Вьетнама в дыму войны.
Ожидается, что в ходе официального визита на Кубу председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ проведет переговоры и встречи с высшим руководством кубинской Партии и государства, состоится подписание соглашений о сотрудничестве между Национальными собраниями двух стран, Выонг Динь Хюэ посетит специальную сессию Кубинской Национального собрания 10-го созыва, 62-ю годовщину победы над пляжем Хирон, присутствует на политических и творческих мероприятиях, посвященных 60-летию создания Кубинского комитета солидарности с Южным Вьетнамом, посетит бизнес-форум Вьетнам-Куба, посольство, проведет встречу с вьетнамской общиной на Кубе…
Председатель Национального собрания Вьетнама примет участие в церемонии передачи подписанных соглашений о сотрудничестве от министерств, отраслевых и местных органов власти, а также примет участие в ряде экономических, культурных и образовательных мероприятий.
Хотя географически Вьетнам и Куба далеки друг от друга, в истории современного мира редко бывают такие особые отношения, как отношения между двумя Партиями, двумя государствами и двумя народами Вьетнама и Кубы. Добрые отношения между двумя народами были построены кубинским национальным героем Хосе Марти, президентом Хо Ши Мином и президентом Фиделем Кастро и культивировались поколениями кубинских и вьетнамских лидеров.
В течение последних 60 лет, с тех пор как две страны установили дипломатические отношения, два народа Вьетнама и Кубы всегда стояли плечом к плечу в борьбе за независимость и свободу, а также в деле строительства и развития страны. Хотя в ситуации в мире происходят разные вызовы, взлеты и падения, традиционная солидарность и особая дружба между Вьетнамом и Кубой продолжают продвигаться и укрепляться по всем каналам на практической и предметной основе.
Официальный визит председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ в Республику Куба является визитом на высшем уровне вьетнамского лидера на Кубу и в Латинскую Америку в 2023 году с целью реализации внешней политики XIII съезда КПВ, Выонг Динь Хюэ также стал первым высокопоставленным иностранным лидером, приехавшим на Кубу после того, как на Кубе были проведены всеобщие выборы и избраны важные государственные должности в соответствии с Конституцией. Визит в очередной раз подтверждал, что Вьетнам всегда придает большое значение дальнейшему укреплению отношений солидарности, особой дружбы и образцовой лояльности между Вьетнамом и Кубой, способствует сотрудничеству между Национальными собраниями двух стран и в сильных областях сторон.
Корреспондент ВИА, сопровождавший делегацию, продолжит информировать о деятельности Председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ и высокопоставленной делегации Национального собрания Вьетнама на Кубу.