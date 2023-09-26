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Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и Председатель Национального собрания Росен Желязков встретились с прессой

По словам спецкора ВИА, в рамках официального визита в Болгарию 25 сентября председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и председатель Национального собрания Росен Желязков провели успешную встречу и встретились с прессой по итогам встречи
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и Председатель Национального собрания Республики Болгария Росен Желязков на пресс-конференции. Фото: ВИА  
Выступая перед прессой двух стран, председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ выразил радость по поводу своего первого официального визита в Болгарию в качестве председателя Национального собрания Вьетнама и искренне поблагодарил Национальное собрание Болгарии, правительство и болгарский народ за уважительное, внимательное и сердечное дружеское отношение, которое они проявили к высокопоставленной делегации Национального собрания Вьетнама.

Выонг Динь Хюэ заявил, что два председателя Национального собрания провели успешную беседу и обсудили направления и меры по укреплению дружественных отношений и повышению эффективности сотрудничества между двумя странами по каналам Партии, Правительства, Национального собрания и межличных обменов, а также обсудили развитие сотрудничества в таких областях, как экономика, торговля, инвестиции и культура, химия, наука и техника, образование и обучение, трудовые и людские обмены, деловые соединения, сотрудничество между местностями...

Выонг Динь Хюэ тепло приветствовал и поблагодарил Национальное собрание Болгарии за ратификацию Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и Европейским Союзом (EVIPA) абсолютным голосованием прямо перед визитом делегации Национального собрания Вьетнама. Наряду с повышением эффективности Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским союзом (EVFTA), скорейшая ратификация EVIPA парламентами стран-членов Европейского Союза (ЕС), безусловно, улучшит экономические отношения, торговлю и инвестиции между Вьетнамом и ЕС в целом, а также между Вьетнамом и стран-членами ЕС в частности, выведет на новый уровень, соизмеримый с потенциалом и желаниями обеих сторон.

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ сообщил, что сразу после переговоров стороны подписали новый Меморандум о сотрудничестве между Национальным собранием двух стран, Меморандум о сотрудничестве между Канцелярией Национального собрания Вьетнама и Секретариатом Национального собрания Болгарии, а также документы о сотрудничестве в области культуры, образования, туризма и сотрудничестве между населенными пунктами... В то же время он поделился с прессой двух стран важными мероприятиями, которые будут осуществлены в течение оставшейся части визита, особенно встречи с президентом и премьер-министром Болгарии и Форум правовой политики для продвижения двустороннего сотрудничества, заявление о внешней политике и отношениях между Вьетнамом и Болгарией...

Председатель НС Выонг Динь Хюэ считает, что визит проходит успешно и не только внесет вклад в отношения между парламентами двух стран, но и укрепит отношения Вьетнама и Болгарии на новом уровне. Что касается экономического сотрудничества, то два председателя Национального собрания согласились, что Вьетнам будет продолжать поддерживать Болгарию в проникновении на рынок АСЕАН, а благодаря своему геостратегическому положению в Черном море Болгария будет поддерживать Вьетнам в дальнейшем более глубоком проникновении на рынок ЕС, а также рынки балканских стран.

В свою очередь, председатель Национального Собрания Болгарии Росен Желязков выразил большое удовольствие приветствовать председателя Выонг Динь Хюэ, находящегося с официальным визитом в Болгарии, вместе с этим было объявлено, что Национальное собрание Болгарии ратифицировало EVIPA, и выразило надежду, что обе стороны смогут воспользоваться преимуществами, которые дает EVIPA.

Подтверждая успешность переговоров, Росен Желязков подчеркнул, что обе стороны обсудили сферы сотрудничества между двумя странами, особо упомянул о создании совместных предприятий для продвижения двустороннего сотрудничества, использования потенциала сотрудничества на водных путях и в морских портах, содействия туризму и культурному сотрудничеству...

Обе стороны также обсудили роль Болгарии в Восточной Европе и Вьетнама в регионе АСЕАН.

Председатель Национального собрания Болгарии подтвердил, что переговоры внесли позитивный вклад в отношения между Вьетнамом и Болгарией, поскольку существует множество потенциальных областей, в которых две страны могут сотрудничать, чтобы вывести отношения на более высокий уровень, при взаимном доверии и активном содействии обмену между людьми, повышении эффективности торговли и инвестиций между двумя странами.

ВИА/ИЖВ

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