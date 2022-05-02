Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ имел встречу с премьер-министром Японии Кисидой Фумио

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ (слева) и премьер-министр Японии Кисида Фумио. Фото: Зоан Тан/ВИА

Выонг Динь Хюэ тепло приветствовал Кисиду Фумио и высокопоставленную делегацию правительства Японии, поздравил с учпехом встречи двух премьер-министров, с достижением многих конкретных результатов и обменом многими документами о сотрудничестве.

Премьер-министр Японии, генеральный секретарь Парламентского союза японско-вьетнамской дружбы Кисида Фумио поблагодарил Выонг Динь Хюэ за теплый и торжественный прием. Кисида Фумио поделился, что более 20 лет является членом союза, и придал очень большое значение развитию сотрудничества и обмена между Национальными собраниями двух стран.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ был рад сильному развитию отношений сотрудничества между Вьетнамом и Японией, выразил уверенность, что благодаря визиту общие договоренности, достигнутые между высшими руководителями двух стран, и недавно подписанные документы о сотрудничестве будут в скором времени активно и эффективно претворяться в жизнь, открывая новый этап развития сотрудничества.

Выонг Динь Хюэ сообщил, что НС 15-го созыва Вьетнама учредило парламентскую группу дружбы Вьетнам-Япония во главе с членом Политбюро, главой организационного Отдела ЦК КПВ Чыонг Тхи Май.

Обе стороны подтвердили очень высокую политическую решимость в укреплении взаимосвязанности по трем основным направлениям: стратегия развития, улучшение возможности производственной инфраструктуры и соединение обучения и развития человеческих ресурсов.

Оба лидера заявили, что для реального и эффективного воплощения темпов восстановления экономики после пандемии COVID-19 чрезвычайно важна реализация инвестиционных проектов, в том числе проектов ОПР.

Премьер-министр Японии высоко оценил усилия председателя НС Выонг Динь Хюэ по укреплению сотрудничества между двумя законодательными органами в условиях эпидемии COVID-19, проведению переговоров и встреч с лидерами парламента Японии в режиме онлайн и оффлайн в 2021 году.

Они также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, по содействию тесному и эффективному сотрудничеству на многосторонних парламентских форумах, таких как IPU, AIPA, APPF... Что касается вопроса о Восточном море, обе стороны подчеркнули важность обеспечения безопасности, свободы судоходства и полетов, мирного разрешения споров, в том числе полного соблюдения юридических и дипломатических процессов, без применения силы или угрозы ее применения, на основе норм международного права, особенно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), полного всестороннего и эффективного осуществления Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), завершения разработки Кодекса поведения в Восточном море (COC). Касаясь украинского вопроса, премьер-министр Кисида Фумио приветствовал решение Вьетнама придавать большое значение гуманитарным вопросам, а также заявление Вьетнама о том, что он предоставит Украине гуманитарную помощь в размере 500.000 долларов США через международные гуманитарные организации.

В атмосфере искренности и дружбы обе стороны подтвердили, что будут работать вместе, хорошо реализовать план по празднованию 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией в 2023 году. Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что передаст приглашение Выонг Динь Хюэ спикеру палаты представителей Хосоде Хироюки и председателю сената Санто Акико посетить Вьетнам в ближайшее время.



