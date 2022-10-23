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Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ имел встречу с Генеральным секретарем ООН
Вьетнам желает и предлагает агентствам ООН вести диалог с агентствами НС Вьетнама по вопросу энергетического перехода, помогать таким странам, как Вьетнам, в экономии технологий, энергии и финансов для обеспечения баланса выгод и затрат Государства, людей и бизнеса в энергетическом переходе.
Генеральный секретарь ООН подтвердил, что Организация всегда поддерживает Вьетнам, включая в выполнении обязательств на КС-26 по доведению чистых выбросов до нуля к 2050 году, энергетической трансформацим, цифровой трансформации и кибербезопасности.
Генеральный секретарь ООН заявил, что ООН также недавно включила вопросы цифровой трансформации и кибербезопасности в повестку дня в области технологий.
На встрече стороны обменялись мнениями по международным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая поддержание мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и полетов в Восточном море, мирное урегулирование споров на основе международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (UNCLOS 1982).
• В тот же день Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Главное управление метеорологии и гидрологии (Министерство природных ресурсов и окружающей среды).
Подчеркнув роль прогнозирования и предупреждения, Антониу Гутерриш заявил, что при наличии системы раннего предупреждения люди будут знать, когда произойдет бедствие, успеют эвакуироваться и защитить свое имущество. В ближайшие 5 лет ООН пытается создать в странах союзной системы предупреждения о стихийных бедствиях с целью прекращения бедствий, затрагивающих жизни и имущество. Вьетнам с его опытом играет важную роль в этом отношении.
«Вы можете видеть, что дельте Меконга приходится иметь дело с повышением уровня моря и вторжением соленой воды, засухой и нехваткой воды с истока. Это опасность не только для Вьетнама, но и для всего мира. Несколько лет назад я посетил дельту Меконга, и я надеюсь, что когда мои внуки будут посетить Вьетнам позже, они найдут, что это зеленый, динамичный район с развитой экономической деятельностью и жизненным процветанием», — сказал Антониу Гутерриш.
Генеральный директор Главного управления метеорологии и гидрологии Чан Хонг Тхай сообщил, что в настоящее время вьетнамская сеть мониторинга и связи получила должное капиталовложение, на котором построены 186 наземных метеорологических станций, 2.500 автоматических дождемеров; 14 радиационно-измерительных постов, 232 гидрологических поста, 26 морских гидрометеорологических постов, 10 метеорологических радиолокаторов, 179 постов мониторинга воздушной и водной среды и 18 молниеприемников.