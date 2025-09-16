Председатель Национального собрания Болгарии дорожит особыми связями с Вьетнамом

Поздравляя Вьетнам с 80-летием Национального праздника, Наталья Киселова выразила удовлетворение позитивным развитием двусторонних связей за последние 75 лет, в частности, благодаря визитам и контактам на высоком уровне.

Она высоко оценила вклад вьетнамской общины в социально-экономическое развитие Болгарии и подтвердила, что ее страна всегда ценит свои отношения с Вьетнамом – надежным партнером, занимающим важное геостратегическое положение в Юго-Восточной Азии.

Лидер принимающей стороны согласилась с предложениями вьетнамского дипломата по укреплению парламентского сотрудничества, включая содействие деятельности парламентских групп дружбы и обмен опытом в законодательной сфере, считая их важными факторами развития двусторонних связей.

Она также приветствовала предстоящий визит делегации Национального совета Вьетнама, пообещав, что болгарский Парламент будет тесно координировать свои действия, чтобы обеспечить практические результаты поездки и дальнейшее укрепление связей и сотрудничества между двумя парламентами.

В свою очередь, Нгуен Тхи Минь Нгует подчеркнула, что с момента установления дипломатических отношений 75 лет назад двусторонняя традиционная дружба постоянно укреплялась и развивалась, при этом парламентское сотрудничество играло решающую роль.

Она высоко оценила тесную координацию между парламентами двух стран, нашедшую отражение в недавних визитах на высоком уровне, которые помогли продвинуть сотрудничество в области законодательства, экономики и торговли, а также обмена опытом.

Посол выразила надежду, что обе стороны продолжат поддерживать обмен делегациями, онлайн-встречи и координацию на многосторонних парламентских форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС) и Встреча парламентского партнерства Азия-Европа (ASEP).

Нгуен Тхи Минь Нгует подтвердила свою приверженность приложению всех усилий во время своего пребывания в должности для поднятия вьетнамско–болгарских отношений на новую высоту путем содействия политическому диалогу на высоком уровне, укрепления межправительственного комитета и политических консультаций, активизации экономических, торговых и инвестиционных связей, а также расширения культурных и межличностных обменов.