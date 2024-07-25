Председатель КПРФ Геннадий Зюганов: Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг достойно продолжил дело Президента Хо Ши Мина

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг (справа) принимает председателя Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Зюганова в Москве 8 сентября 2018 года. Фото: ВИA

Корреспондент ВИА в Москве взял интервью у председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, который не только является коммунистическим руководителем, но и сокурсником, близким другом Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.



Геннадий Зюганов поделился воспоминаниями о своем большом друге и уважительно назвал его настоящим марксистом. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов и Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг вместе учились в аспирантуре Академии общественных наук ЦК КПСС. По словам Геннадий Зюганова, в то время Нгуен Фу Чонг был очень мягким, добрым человеком, хорошо владел русским языком и хорошо играл в волейбол. Они вместе учились на одном курсе, ходили в одни и те же кабинеты, сдавали экзамены одним и тем же преподавателям. До сих пор Геннадий Зюганов помнит образ молодого Нгуен Фу Чонга, активно выступающего на конференциях, встречах со студентами и аспирантами престижного вуза Советского Союза.



Позднее, став партийным и государственным деятелем, он называл своего бывшего вьетнамского однокурсника «очень требовательным, принципиальным, и очень последовательным», выдающимся политическим и государственным деятелем, настоящим марксистом, теоретиком, глубоко понимающим действительность. Разделяя огромную потерю Партии и народа Вьетнама, Председатель КПРФ воскликнул: «Спасибо вьетнамскому народу за то, что подарил мировому коммунистическому движению такого профессионального, грамотного, трудолюбивого, искреннего и достойного руководителя».

По словам Геннадия Зюганова, Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг достойно продолжил дело президента Хо Ши Мина, успешно превратив Вьетнам в современную, сильную, развитую страну, добившуюся высочайших темпов экономического роста, с одной из немногих экономик, которая выстояла во время недавнего мирового кризиса.



Под руководством Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга Коммунистическая партия Вьетнама привела страну к выдающимся социально-экономическим достижениям. Вьетнам стал образцом устойчивого развития в чрезвычайных условиях, опираясь на все самое лучшее, что было и есть в народе, это трудолюбие, уважение к старшим, коллективное начало, на которых основана деятельность КПВ. Председатель КПРФ подчеркнул солидарность и решимость лидеров и народа Вьетнама в реализации программ экономического развития, международной интеграции, сохранении и развитии международных связей и сотрудничества с традиционными партнерами, в том числе с Российской Федерацией.



Геннадий Зюганов также внимательно изучил философию «бамбуковой дипломатии», предложенной Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом и пришел к простому, но мудрому выводу: «бамбуковая дипломатия» успешна, так как, прежде всего, это понимание мировых процессов, знание роли и судьбы каждого из нас. Председатель КПРФ напомнил о своих визитах во Вьетнам, в том числе в сопровождении президента Владимира Путина, о последнем визите в июне, и о переговорах В.Путина с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом. Встреча прошла искренне и тепло. Доверительные отношения между высшими руководителями двух стран являются тем фактором, который обеспечивает успешную реализацию подписанных соглашений, подчеркнул Геннадий Зюганов.



Председатель КПРФ с радостью и гордостью принял решение о вручении Генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу высшей Ленинской премии по случаю 150-летия со дня рождения В. Ленина, тем самым выразил уважение и признание за выдающийся вклад Генерального секретаря - выдающегося политического деятеля, высоко оцененного в Российской Федерации и во всем мире, борющегося за справедливость, гуманность и социальный прогресс, за дело строительства социализма и теоретических и практических исследований для развития марксизма-ленинизма, а также за неустанные усилия по укреплению всеобъемлющих, стратегических отношений между Вьетнамом и Россией. По мнению Председателя КПРФ, достижения, достигнутые Вьетнамом под руководством Коммунистической партии и Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, показывают одно: Коммунистическая партия Вьетнама всегда выдвигала на высокие посты очень достойных, мужественных, храбрых, трудолюбивых людей.



Вспоминая своего многоуважаемого однокурсника, Председатель КПРФ Г.Зюганов помолчал несколько секунд, затем сказал: «Хочу вас поблагодарить, поклониться светлой памяти своего друга, товарища Нгуен Фу Чонга, пожелать Вьетнамскому народу мужественно перенести эту ответственную минуту, и уверенно продолжать те традиции, которые заложила Компартия, традиции нашей дружбы, совместно преодолевать все трудности и препятствия. Я уверен, что вьетнамский народ успешно это преодолеет и продолжит то великое дело, которое закладывал Хо Ши Мин и уверенно, достойно продолжал Нгуен Фу Чонг».



