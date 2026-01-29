Председатель Европейского совета начал официальный визит во Вьетнам

Председатель Европейского совета Антониу Кошта прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам с 28 по 29 января 2026 года по приглашению Президента государства Лыонг Кыонга. Фото: ВИА



Вечером 28 января Председатель Европейского совета Антониу Кошта прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам с 28 по 29 января по приглашению Президента государства Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонга.



В международном аэропорту Нойбай делегацию встречали: председатель Комитета Национального собрания по культуре и социальным вопросам Нгуен Дак Винь; заместитель министра иностранных дел Нгуен Мань Кыонг; Посол — Глава Представительства Вьетнама при Европейском союзе Нгуен Ван Тхао; со стороны Европейского союза — Посол ЕС во Вьетнаме Жюльен Геррье.



В состав сопровождающей делегации Председателя Европейского совета Антониу Кошты в ходе официального визита во Вьетнам входят: руководитель Отдела внешнеполитических советников Канцелярии Председателя Анна-Мария Бура; внешнеполитический советник Канцелярии Председателя Вероника Шентюрк Мусилова; пресс-секретарь Канцелярии Председателя Мария Томасик.



Председатель Европейского совета Антониу Кошта родился 17 июля 1961 года в Лиссабоне, Португалия. В период с 2015 по 2024 год он занимал должность Премьер-министра Португалии. С декабря 2024 года он является Председателем Европейского совета.



По оценке Посла — Главы Представительства Вьетнама при Европейском союзе Нгуен Ван Тхао, официальный визит Председателя Европейского совета Антониу Кошты во Вьетнам имеет крайне важное значение для отношений между Вьетнамом и ЕС. Особую значимость визиту придаёт то обстоятельство, что он осуществляется представителем высшего руководства ЕС сразу после успешного проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда Коммунистической партии Вьетнама.



По словам Посла Нгуен Ван Тхао, нынешний визит носит не только протокольный характер; что более важно, руководители сторон получат возможность углублённого обмена мнениями по конкретным и практическим программам сотрудничества, нацеленным на выведение отношений между Вьетнамом и ЕС на новый этап развития, соответствующий потенциалу и потребностям развития обеих сторон.



В свою очередь Посол Европейского союза во Вьетнаме Жюльен Геррье отметил, что визит проходит в период, когда отношения между Вьетнамом и ЕС достигли наиболее динамичного и глубокого уровня развития в регионе после 35-летнего пути — от первоначальной гуманитарной помощи в 1990-е годы до настоящего времени. По оценке Посла Жюльена Геррье, сотрудничество Вьетнама и ЕС вышло на стадию, позволяющую открыть «новую эпоху» в отношениях между Европейским союзом и Вьетнамом.