Председатель Европейского совета завершил официальный визит во Вьетнам

Председатель Европейского совета Антониу Кошта поздно вечером 29 января покинул Ханой, завершив свой двухдневный официальный визит во Вьетнам по приглашению Президента государства Лыонг Кыонга.

Во время пребывания во Вьетнаме Председатель Европейского совета отдал дань памяти Президенту Хо Ши Мину у его мавзолея и возложил венок к Монументу павшим героям на улице Бакшон в Ханое.

Антониу Кошта провел встречу с Генеральным секретарем ЦК КПВ То Ламом, принял участие в церемонии официальной встречи и провел переговоры с Президентом государства Лыонг Кыонгом, после чего состоялись совместная пресс-конференция и официальный банкет. Он также встретился с Премьер-министром Фам Минь Тьинем и Председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

По этому случаю стороны выпустили совместное заявление о повышении отношений между Вьетнамом и ЕС до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, подчеркнув, что новое партнерство выведет связи на новый уровень на двустороннем, региональном и многостороннем уровнях.

В рамках нового формата стороны продолжат углублять сотрудничество в различных областях, чтобы обеспечивать ощутимые результаты, приносить практическую пользу и вносить вклад в мир, стабильность, сотрудничество и процветание в обоих регионах и во всем мире в соответствии с уже достигнутыми договоренностями.

На переговорах и встречах руководители Вьетнама отметили, что визит Председателя Европейского совета состоялся в особо значимый момент, вскоре после того, как Вьетнам успешно провел XIV всевьетнамский съезд партии, и стал важной вехой в отношениях Вьетнама и ЕС благодаря повышению их уровня до всеобъемлющего стратегического партнерства, что отражает долгосрочное видение сторон на новом этапе.

Стороны выразили единое мнение о том, что за 35 лет с момента установления дипломатических отношений связи между Вьетнамом и ЕС позитивно развивались по многим направлениям, особенно в политико-дипломатической сфере, торговле, инвестициях, обороне и безопасности, реагировании на изменение климата и сельском хозяйстве, отметив при этом, что сохраняется значительный потенциал для дальнейшего раскрытия. Они также провели углубленные и предметные обсуждения по ориентирам и мерам реализации всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнама и ЕС, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Во время пребывания в стране Председатель Европейского совета Антониу Кошта посетил Храм литературы, первый университет Вьетнама и символ его традиций просвещения и ознакомился с подземным участком проекта 3-й линии ханойского метрополитена.