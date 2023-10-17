Председатель Государственной Думы РФ успешно завершил официальный визит во Вьетнам

Провожали делегацию в аэропорту Нойбай заместитель Председателя Национального собрания Нгуен Кхак Динь, председатель Комитета Национального собрания по внешним связям Ву Хай Ха, Посол Российской Федерации во Вьетнаме Геннадий Бездетко.

До этого Вячеслав Володин и сопроводающая делегация возложили венки и посетили Мавзолей президента Хо Ши Мина, возложили венки к памятнику павшим героям на улице Бакшон (Бадинь, Ханой).

В ходе официального визита во Вьетнам Председатель Государственной Думы Российской Федерации имел встречи с Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и Президентом Во Ван Тхыонгом, с премьер-министром Фам Минь Тьинем.

16 октября в штаб-квартире ЦК Партии Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг провел встречу с Председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным, находящимся с официальным визитом во Вьетнаме. Фото: ВИА

В Доме Национального собрания Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ провел торжественную церемонию встречи Председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина и делегации. Выонг Динь Хюэ и В. Володин возглавили делегации высокого уровня двух стран для проведения переговоров, сопредседательствовали на втором заседании межпарламентской Комиссии сотрудничества между Национальным собранием Вьетнама и Государственной Думой Российской Федерации.

На встречах обе стороны пришли к единому мнению о важности наращивания обмена делегациями высокого уровня и на всех уровнях, активного развития экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, восстановления и усиления межличного обмена и туристической деятельности после эпидемии COVID-19.

Вьетнам всегда ценит ценную поддержку и помощь, которую советский и российский народ оказал Вьетнаму в трудные годы войны сопротивления, а также в деле по строительству и защите страны, подтвердил свое уважение к традиционной дружбе и всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией.

Вьетнам поддерживает Россию в продвижении ее активной роли в Азиатско-Тихоокеанском регионе в региональных процессах и проблемах, готов выступить в качестве моста для развития сотрудничества между Россией и странами АСЕАН. Обе стороны договорились координировать свои действия на многосторонних форумах в рамках АСЕАН и Организации Объединенных Наций.

Лидеры двух сторон активно координируют работу по реализации договоренностей и результатов, достигнутых на 24-м заседании российско-вьетнамской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, укреплению обмена между министерствами, ведомствами, секторами и населенными пунктами, чтобы в ближайшее время согласовать планы действий.

Что касается парламентского сотрудничества, обе стороны согласились, что это один из важных столпов двухсторонних отношений сотрудничества, подтвердили важную роль парламентского сотрудничества в укреплении и развитии всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией, договорились укреплять тесное сотрудничество на международных и региональных форумах, рассматривать и координировать надзор в целях содействия эффективной реализации подписанных документов о сотрудничестве.

Обе стороны договорились активно развертывать направления деятельности, изложенные межпарламентской комиссии сотрудничества - первым и единственным на сегодняшний день подобным механизмом между Вьетнамом и иностранным законодательным органом.

Обе стороны будут расширять обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высоких уровнях и уровнях комитетов парламента, парламентских групп дружбы, групп женских парламентариев, молодых парламентариев... для обмена опытом и улучшения координации, консультации и взаимной поддержки на многосторонних форумах./.