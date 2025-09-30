НОВОСТИ
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин успешно завершил официальный визит во Вьетнам
Генсекретарь ЦК КПВ То Лам и Президент Лыонг Кыонг приняли Председателя Госдумы Вячеслава Володина. Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с Председателем Госдумы РФ. Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман провёл переговоры с Председателем Госдумы. Руководители парламентов двух стран совместно председательствовали на четвёртом заседании Межпарламентского комитета по сотрудничеству между Национальным собранием Вьетнама и Госдумой России.
В ходе встреч и переговоров вьетнамские руководители подчеркнули, что визит является ярким свидетельством воли и решимости дальнейшего продвижения традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией. Было отмечено, что данный официальный визит Председателя Госдумы РФ является одним из важных внешнеполитических мероприятий, способствующих ещё большему укреплению тесных, доверительных и эффективных отношений между двумя странами в целом и развитию межпарламентского сотрудничества в частности, особенно в год 75-летия установления дипломатических отношений.
Руководство Вьетнама также подчеркнуло, что Вьетнам неизменно придаёт большое значение традиционной дружбе и всеобъемлющему стратегическому партнёрству с РФ; выразило удовлетворение положительными результатами в отношениях двух стран по всем направлениям за последний год; предложило Госдуме РФ усилить взаимодействие и координацию с Национальным собранием Вьетнама, в частности в обмене опытом по реализации инициативы «Умный парламент», совершенствованию правовой базы, а также поощрять и поддерживать органы и организации двух стран в преодолении трудностей и продвижении сотрудничества во всех сферах — особенно в экономике и торговле, инвестициях, энергетике, науке и технике, образовании и подготовке кадров, культуре и гуманитарных обменах.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что лично он и Госдума всегда поддерживают продвижение всестороннего сотрудничества с Вьетнамом, готовы совместно с Национальным собранием Вьетнама расширять механизмы и направления взаимодействия.
На четвёртом заседании Межпарламентского комитета по сотрудничеству между Национальным собранием Социалистической Республики Вьетнам и Государственной Думой Российской Федерации, которое прошло в здании Национального собрания (Ханой) под совместным председательством Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана и Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, обе стороны подчеркнули, что проведение заседаний Комитета на регулярной и ротационной основе свидетельствует о решимости законодательных органов двух стран укреплять, продвигать и углублять всеобъемлющее стратегическое партнёрство. По итогам заседания стороны согласовали и приняли Совместное коммюнике о результатах четвёртого заседания Межпарламентского комитета, в котором определены основные направления межпарламентского сотрудничества в ближайшей перспективе, соответствующие характеру двусторонних отношений и потребностям обеих сторон в новых условиях.
В рамках визита Председатель Госдумы РФ посетил Вьетнамско-Российский Тропический центр и Музей истории Вьетнамской армии.