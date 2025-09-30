Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин успешно завершил официальный визит во Вьетнам

Днём 29 сентября Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин во главе Делегации высокого уровня РФ отбыл из Ханоя, завершив официальный визит во Вьетнам и совместное председательство на четвёртом заседании Межпарламентского комитета по сотрудничеству между Национальным собранием Вьетнама и Госдумой (28–29 сентября) по приглашению Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана.
  Генсекретарь То Лам проводил Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Фото: ВИА  
В ходе официального визита во Вьетнам Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин возложил венок к мавзолею Президента Хо Ши Мина, а также к Мемориалу павших героев на улице Бакшон в Ханое.

Генсекретарь ЦК КПВ То Лам и Президент Лыонг Кыонг приняли Председателя Госдумы Вячеслава Володина. Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с Председателем Госдумы РФ. Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман провёл переговоры с Председателем Госдумы. Руководители парламентов двух стран совместно председательствовали на четвёртом заседании Межпарламентского комитета по сотрудничеству между Национальным собранием Вьетнама и Госдумой России.

В ходе встреч и переговоров вьетнамские руководители подчеркнули, что визит является ярким свидетельством воли и решимости дальнейшего продвижения традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией. Было отмечено, что данный официальный визит Председателя Госдумы РФ является одним из важных внешнеполитических мероприятий, способствующих ещё большему укреплению тесных, доверительных и эффективных отношений между двумя странами в целом и развитию межпарламентского сотрудничества в частности, особенно в год 75-летия установления дипломатических отношений.

Руководство Вьетнама также подчеркнуло, что Вьетнам неизменно придаёт большое значение традиционной дружбе и всеобъемлющему стратегическому партнёрству с РФ; выразило удовлетворение положительными результатами в отношениях двух стран по всем направлениям за последний год; предложило Госдуме РФ усилить взаимодействие и координацию с Национальным собранием Вьетнама, в частности в обмене опытом по реализации инициативы «Умный парламент», совершенствованию правовой базы, а также поощрять и поддерживать органы и организации двух стран в преодолении трудностей и продвижении сотрудничества во всех сферах — особенно в экономике и торговле, инвестициях, энергетике, науке и технике, образовании и подготовке кадров, культуре и гуманитарных обменах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что лично он и Госдума всегда поддерживают продвижение всестороннего сотрудничества с Вьетнамом, готовы совместно с Национальным собранием Вьетнама расширять механизмы и направления взаимодействия.

На четвёртом заседании Межпарламентского комитета по сотрудничеству между Национальным собранием Социалистической Республики Вьетнам и Государственной Думой Российской Федерации, которое прошло в здании Национального собрания (Ханой) под совместным председательством Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана и Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, обе стороны подчеркнули, что проведение заседаний Комитета на регулярной и ротационной основе свидетельствует о решимости законодательных органов двух стран укреплять, продвигать и углублять всеобъемлющее стратегическое партнёрство. По итогам заседания стороны согласовали и приняли Совместное коммюнике о результатах четвёртого заседания Межпарламентского комитета, в котором определены основные направления межпарламентского сотрудничества в ближайшей перспективе, соответствующие характеру двусторонних отношений и потребностям обеих сторон в новых условиях.

В рамках визита Председатель Госдумы РФ посетил Вьетнамско-Российский Тропический центр и Музей истории Вьетнамской армии.

ВИА/ИЖВ

Генсек ЦК КПВ То Лам принял Председателя Госдумы РФ

Генсек ЦК КПВ То Лам принял Председателя Госдумы РФ

Утром 29 сентября в Штаб-квартире ЦК КПВ Генеральный секретарь То Лам принял Председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина, находящегося с официальным визитом во Вьетнаме и совместно председательствующего на IV заседании Комитета межпарламентского сотрудничества между Национальным собранием Вьетнама и Госдумой РФ.
