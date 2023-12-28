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Председатель Выонг Динь Хюэ высоко оценил вклад пресс-агентств в достижения Национального собрания

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ на встрече в Ханое 27 декабря попросил пресс- агентства продолжать продвигать свою роль в качестве связующего звена между законодательным органом, народом и избирателями по всей стране.
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ выступает на встрече. Фото: ВИA  
Информируя участников о выдающихся достижениях НС в 2023 году, высокопоставленный законодатель отнес их к значительному вкладу пресс-агентств, заявив, что они сыграли определенную роль в повышении общественной поддержки решений и политики законодательного органа, а также в реализации законов, указов и резолюций, принятых НС и его Постоянным комитетом.

Вкратце рассказав о выдающихся достижениях НС в 2023 году, председатель НС Выонг Динь Хюэ приписал их значительному вкладу пресс-агенств, отметив, что они сыграли важную роль в обеспечении общественной поддержки решений и политики законодательного органа, а также в реализации законов, указов и резолюций, принятых НС и его Постоянным комитом.

В то же время, пресс-агентства отражали чаяния секторов, людей и избирателей и служили надежным каналом для людей контролировать НС и его депутатов, продолжил он.

По этому случаю участвующие пресс-агентства представили предложения по 10 выдающимся событиям НС в 2023 году.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ также проинформировал участников о второй премии "Зиенхонг" - национальной журналистской премии, посвященной НС и Народным советам. Церемония награждения запланирована на январь 2024 года по случаю 78-й годовщины первых всеобщих выборов.

Он попросил Министерство информации и коммуникаций в ближайшее время внести предложения по корректировке Закона о печати, чтобы облегчить деятельность печатных агентств.

Партийная коллегия НС, сам законодательный орган, его Постоянный комитет и ведомства всегда создают оптимальные условия для деятельности печатных агентств, подтвердил он.

ВИА/ИЖВ

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