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Председатель Выонг Динь Хюэ высоко оценил вклад пресс-агентств в достижения Национального собрания
Вкратце рассказав о выдающихся достижениях НС в 2023 году, председатель НС Выонг Динь Хюэ приписал их значительному вкладу пресс-агенств, отметив, что они сыграли важную роль в обеспечении общественной поддержки решений и политики законодательного органа, а также в реализации законов, указов и резолюций, принятых НС и его Постоянным комитом.
В то же время, пресс-агентства отражали чаяния секторов, людей и избирателей и служили надежным каналом для людей контролировать НС и его депутатов, продолжил он.
По этому случаю участвующие пресс-агентства представили предложения по 10 выдающимся событиям НС в 2023 году.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ также проинформировал участников о второй премии "Зиенхонг" - национальной журналистской премии, посвященной НС и Народным советам. Церемония награждения запланирована на январь 2024 года по случаю 78-й годовщины первых всеобщих выборов.
Он попросил Министерство информации и коммуникаций в ближайшее время внести предложения по корректировке Закона о печати, чтобы облегчить деятельность печатных агентств.
Партийная коллегия НС, сам законодательный орган, его Постоянный комитет и ведомства всегда создают оптимальные условия для деятельности печатных агентств, подтвердил он.