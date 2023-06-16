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НОВОСТИ

Предприятия способствует расширению коммерческого присутствия Вьетнама в Лаосе

По информации корреспондента ВИА в Лаосе, вечером 15 июня во Вьентьяне Лаосско-вьетнамская страховая компания (LVI) торжественно отметила 15-летие своего бизнеса. По информации корреспондента ВИА в Лаосе, вечером 15 июня во Вьентьяне Лаосско-вьетнамская страховая компания (LVI) торжественно отметила 15-летие своего бизнеса. В мероприятии приняли участие представители посольства Вьетнама в Лаосе, представители руководителей ведомств и подразделений Вьетнама и Лаоса, а также большое количество клиентов LVI.

Выступая на церемонии, генеральный директор страховой корпорации BIDV Чан Хоай Ан подтвердил: «Как первая страховая компания во Вьетнаме, работающая в Лаосе, LVI (основана в 2008 г.) возлагала большие надежды и оказалась верным решением».

По словам Чан Хоай Ана, после 15 лет работы из неизвестной компании LVI стала самой успешной вьетнамской страховой компанией в Лаосе со второй по величине долей рынка. Масштабы доходов постоянно растут, а доход лидирует на рынке, что не только помогает улучшить имидж и бренд LVI, в частности, но и помогает укрепить коммерческое присутствие Вьетнама в Лаосе.

На сегодняшний день, спустя 15 лет со дня образования компании, LVI имеет 3 филиала, 14 офиса продаж, 90 сотрудников, более 100 агентов и обслуживает более 70 тыс. клиентов по всей стране с общим лимитом ответственности в миллиарды долларов США. LVI — один из самых популярных страховых брендов в Лаосе. Компания всегда была пионером в области цифровой трансформации и применения информационных технологий в управлении и бизнесе.

LVI официально начал свою деятельность в Лаосе 21 июня 2008 года на основе договора о создании совместного предприятия между банком BIDV, страховой корпорацией BIDV, банком LaoViet и банком внешней торговли Лаоса (BCEL), в 2013 году, после того как BIDV и банк LaoViet передали свои доли LVI в BIC и BCEL, у LVI было получилось 2 акционера: BIC (65%) и BCEL (35%).

Помимо производства и бизнеса, в последние годы LVI также активно участвовала в работе по социальному обеспечению Лаоса. В ближайшее время LVI будет стремиться стать современной страховой компанией, соответствующей международным стандартам, с высочайшим качеством обслуживания и эффективностью бизнеса на лаосском рынке. LVI всегда является страховой компанией с самым высоким коэффициентом прибыльности и первой страховой компанией, получившей рейтинг авторитетных организаций в Лаосе.

ИЖВ/ВИА

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