НОВОСТИ
Предприятия способствует расширению коммерческого присутствия Вьетнама в Лаосе
Выступая на церемонии, генеральный директор страховой корпорации BIDV Чан Хоай Ан подтвердил: «Как первая страховая компания во Вьетнаме, работающая в Лаосе, LVI (основана в 2008 г.) возлагала большие надежды и оказалась верным решением».
По словам Чан Хоай Ана, после 15 лет работы из неизвестной компании LVI стала самой успешной вьетнамской страховой компанией в Лаосе со второй по величине долей рынка. Масштабы доходов постоянно растут, а доход лидирует на рынке, что не только помогает улучшить имидж и бренд LVI, в частности, но и помогает укрепить коммерческое присутствие Вьетнама в Лаосе.
На сегодняшний день, спустя 15 лет со дня образования компании, LVI имеет 3 филиала, 14 офиса продаж, 90 сотрудников, более 100 агентов и обслуживает более 70 тыс. клиентов по всей стране с общим лимитом ответственности в миллиарды долларов США. LVI — один из самых популярных страховых брендов в Лаосе. Компания всегда была пионером в области цифровой трансформации и применения информационных технологий в управлении и бизнесе.
LVI официально начал свою деятельность в Лаосе 21 июня 2008 года на основе договора о создании совместного предприятия между банком BIDV, страховой корпорацией BIDV, банком LaoViet и банком внешней торговли Лаоса (BCEL), в 2013 году, после того как BIDV и банк LaoViet передали свои доли LVI в BIC и BCEL, у LVI было получилось 2 акционера: BIC (65%) и BCEL (35%).
Помимо производства и бизнеса, в последние годы LVI также активно участвовала в работе по социальному обеспечению Лаоса. В ближайшее время LVI будет стремиться стать современной страховой компанией, соответствующей международным стандартам, с высочайшим качеством обслуживания и эффективностью бизнеса на лаосском рынке. LVI всегда является страховой компанией с самым высоким коэффициентом прибыльности и первой страховой компанией, получившей рейтинг авторитетных организаций в Лаосе.